"Il nuovo capitano per gerarchie sarà Bonucci". In conferenza stampa, alla vigilia dell'ultima sfida casalinga stagionale contro la Lazio, Massimiliano Allegri torna a parlare dopo la notte burrascosa di mercoledì all'Olimpico culminata con la sconfitta contro l'Inter nella finale di Coppa Italia e annuncia che, a seguito dell'addio di Chiellini a fine stagione, la fascia passerà sul braccio di un altro senatore juventino. E a proposito della sfida contro i biancocelesti di Sarri, il tecnico della Juventus ha le idee chiare: "Bisogna onorarla al meglio. Poi è la festa di Chiellini e l'ultima di Dybala, dobbiamo unite tutte le cose".

Ad

Sul prossimo mercato

Serie A Juventus-Lazio: probabili formazioni e statistiche 13/05/2022 A 00:30

"Parlare di mercato non ha senso, finisce la stagione e faremo il punto con la società per programmare la prossima. A livello di personalità la squadra è cresciuta molto, il calcio è bello quando gli episodi vanno a favore e brutto quando ti vanno contro. La partita con l'Inter in campionato ha frenato la rincorsa, mercoledì non siamo riusciti a portare a casa la coppa. Quando non si riesce a vincere bisogna concentrarsi su quello che si deve fare e stare in silenzio".

Sul possibile ritorno di Pogba

"Non è ancora finta la stagione e Pogba è un giocatore del Manchester, con la società parleremo di mercato a fine stagione. Mi son già dimenticato, non me lo ricordo tantissimo, ho la memoria piena".

Sul voto alla stagione e sul concetto di fallimento

"Che voto dico, 3 così siete contenti? Quando sei alla Juve è normale che ci siano alte aspettative, però capitano annate così. Intanto abbiamo centrato la Champions che sembra un obiettivo banale, ma non lo è. Sono undici anni consecutivi che la Juve partecipa alla Champions ed è un risultato importante".

Allegri: "Rimpianti? Vorrei rigiocare la Champions"

Coppa Italia Juve-Inter, 5 verità: Allegri è l'uomo giusto per riaprire un ciclo? 12/05/2022 A 07:35