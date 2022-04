Calcio

Allegri: "Non lottare per lo scudetto mi fa girare parecchio le scatole"

SERIE A - Il tecnico della Juventus parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida dello Stadium contro il Venezia: "In Italia si tende a buttare giù gli allenatori dalla sera alla mattina. Con la Juve abbiamo lavorato bene quest'anno, cercando di valutare gli errori fatti per conoscersi e dare stabilità. Siamo sulla buona strada".

00:01:20, un' ora fa