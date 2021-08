No Ibra, no Kessié: no problem, grazie ad Olivier Giroud. A nove giorni dal debutto in gara ufficiale contro la Sampdoria, il Milan torna dalla caldissima serata al “Nereo Rocco” con la consapevolezza di aver trovato un totem capace di capitalizzare la mole di occasioni da gol create dalla squadra. Arrivano, infatti, dal pezzo pregiato della campagna acquisti milanista, le migliori risposte per Stefano Pioli. L’ex attaccante del Chelsea è il mattatore nel successo del Milan contro il Panathinaikos, due gol, un palo, tanto lavoro di raccordo per la squadra e la sensazione di essere già un punto di riferimento importantissimo per i compagni di squadra.

I rossoneri hanno dominato per larghi tratti del match, e il risultato sarebbe stato più largo se i rossoneri fossero stati più cinici sottorete e soprattutto se Tatarusanu non avesse macchiato la partita con un erroraccio da matita blu, facendosi scippare il pallone dai piedi in area di rigore. Poco male per fortuna, perché il Diavolo chiude il ciclo di amichevoli precampionato imbattuto (l'unico k.o. è arrivato col Valencia, ma ai calci di rigore) e con soli due gol incassati, sintomo del brillante lavoro della retroguardia.

Il tabellino

MILAN (4-4-2): Maignan (25' st Tătăruşanu); Calabria (25' st Kalulu), Kjær (15' st Romagnoli), Tomori (15' st Gabbia), Hernández (25' st Ballo-Touré); Tonali (15' st Pobega), Krunić (41' st Capone); Saelemaekers (25' st Castillejo), Leão (15' st Bennacer), Rebić (15' st Díaz); Giroud (15' st Maldini). A disp.: Plizzari. All.: Pioli.

PANATHINAIKOS (4-2-3-1): Dioudis (39' st Xenopoulos); Sideras, Kotsiras (30' st Sánchez), Juankar (39' st Chatzitheodoridis), Vélez (39' st Šarlija); Pérez, Alexandropoulos (20' st Cantalapiedra); Chatzigiovanis (1' st Ngbakoto), Mauricio (30' st Carlitos), Villafáñez (1' st Ayoub); Macheda (1' st Ioannidis). A disp.: Christogeorgos; Athanasakopoulos, Bouzoukis, Serpezis, Xavier; Kampetsis. All.: Jovanović.

Arbitro: CHIFFI di Padova

RETI: 16', 42' Giroud; 77' Ioannidis

La cronaca

Pioli orfano di Kessié e Ibra, sceglie di lasciare in panchina Brahim Diaz e di puntare su un 4-4-2 con Rebic al fianco di Giroud e Saelemaekers e Leao esterni di fascia. Il modulo disegnato dal tecnico rossonero ha mostrato fin dai primi minuti il suo pregio migliore: un maggiore coinvolgimento di Giroud molto più coinvolto nel dialogo con i compagni e più ricercato da tutta la squadra. Non è un caso che sia il francese a sbloccare il risultato al 16’ con un meraviglioso piatto sinistro al volo su lancio calibrato dalle retrovie di Tomori, dopo aver bruciato i due centrali nel Pana. In chiusura di primo tempo arriva anche il raddoppio con un colpo di testa in anticipo su bel cross dalla destra di capitan Calabria.

Non pago della doppietta, Giroud non si ferma e si rende protagonista anche nella ripresa: dopo due occasioni sfumate da Rebic e Calabria, il francese riceve un gran filtrante di Theo Hernandez, si presenta a tu per tu dal portiere dei greci, lo salta e colpisce un palo che grida vendetta allargando leggermente il compasso. Al 77', il Panathinaikos accorcia le distanze con Ioannidis, che approfitta del clamoroso errore in disimpegno di Tatarusanu e insacca a porta vuota. Finisce 2-1 con un macroscopico del secondo portiere che non vanifica gli ottimi segnali mostrati dalla squadra di Pioli.

Come cambia il Milan con Olivier Giroud

