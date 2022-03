Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, Freuler, Koopmeiners, Maehle; Pessina, Malinovskyi; Boga. All. Gasperini

Ad

Squalificati: de Roon

Europa League Atalanta-Bayer Leverkusen: probabili formazioni e statistiche IERI A 14:14

Indisponibili: Ilicic, Zapata

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Ostigard, Vasquez; Frendrup, Badelj; Gudmundsson, Amiri, Portanova; Destro. All. Blessin

Squalificati: Rovella, Sturaro

Indisponibili: Cambiaso, Criscito, Czyborra, Masiello, Ekuban, Piccoli, Vanheusden

Atalanta-Genoa, dove vederla in tv e streaming

La sfida Atalanta-Genoa verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

L’Atalanta è rimasta imbattuta in 11 delle ultime 12 sfide (8V, 3N) contro il Genoa in Serie A; l’unico successo del Grifone nel parziale risale al 22/12/18 (3-1).

Atalanta e Genoa hanno pareggiato entrambi gli ultimi confronti al Gewiss Stadium in campionato: le due formazioni non hanno mai registrato tre pareggi di fila in casa della Dea in Serie A.

L’Atalanta ha perso tre delle ultime cinque gare di campionato (1V, 1N): tante quante in tutte le precedenti 22 di questo torneo. La Dea potrebbe subire due sconfitte di fila in Serie A per la prima volta da ottobre 2020.

L’Atalanta è la squadra con la differenza negativa più alta (-13) tra punti guadagnati in casa (17) e quelli ottenuti in trasferta (30) in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei.

Il Genoa non ha vinto nessuna delle ultime 25 partite di campionato (15N, 10P); soltanto tre squadre nella storia della Serie A hanno infilato una striscia più lunga di match consecutivi senza alcun successo: l’Ancona tra il 1993 e il 2004 (30), il Perugia tra il 2003 e il 2004 (26) e il Varese, due volte, tra il 1965 e il 1966 (26) e tra il 1971 e il 1972 (28).

Il Genoa potrebbe pareggiare sette match di fila per la prima volta nella sua storia in Serie A; negli ultimi 30 anni, soltanto l’Inter ha pareggiato sette gare consecutive nel massimo campionato (tra ottobre e novembre 2004, con Roberto Mancini alla guida).

Gian Piero Gasperini è l’unico allenatore ad aver tagliato il traguardo delle 200 panchine con due squadre diverse in Serie A, nell’era dei tre punti a vittoria: 232 alla guida del Genoa e 217 con l’Atalanta.

Solo proprio Atalanta e Milan (entrambe 13) hanno segnato più gol del Genoa (12) negli ultimi 15 minuti di gioco in questa Serie A.

Luis Muriel ha realizzato cinque gol (in 16 partite) contro il Genoa in Serie A, con ben quattro squadre diverse (Lecce, Udinese, Atalanta e due con la Sampdoria); l’ultima rete del colombiano, in campionato, al Gewiss Stadium, risale allo scorso 20 novembre (v Spezia).

Mattia Destro ha segnato tre gol, in 13 sfide, contro l’Atalanta in Serie A; l’ultimo risale, però, all’aprile 2017, con il Bologna. Il classe ’91, autore di nove reti in questo campionato, potrebbe andare in doppia cifra di gol in due stagioni di fila per la prima volta in carriera in Serie A.

Fantacalcio: i consigli per la 29a giornata di Serie A

Europa League Gasperini: "Col Bayer Leverkusen capiremo il nostro valore" IERI A 14:05