L'Atalanta stende lo Spezia 5-2 a Bergamo. Dopo un avvio strepitoso degli ospiti ed il vantaggio iniziale di Nzola al 12', la Dea cambia marcia e trova il pari con Pasalic al 18'. Al 38', dopo un consulto al VAR, Abisso assegna un calcio di rigore ai padroni di casa. Zapata va sul dischetto e si fa ipnotizzare da Provedel, ma l'arbitro fa ribattere il penalty ed il colombiano, al secondo tentativo, non sbaglia. Due minuti più tardi Pasalic trova poi la rete del 3-1. Nella ripresa, all'83' Muriel trova il 4-1 e Malinovskiy cala al 90' la cinquina nerazzurra, prima dell'ininfluente gol del 5-2 di Nzola al 92'.

Grazie a questa vittoria i ragazzi di Gasperini salgono a quota 25, agganciando momentaneamente l'Inter di Inzaghi al terzo posto in classifica.

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta (dall'87' Scalvini), De Roon, Koopmeiners (dal 57' Pessina), Maehle; Pasalic (dall'87' Piccoli); Ilicic (dal 57' Malinovskiy), Zapata (dal 78' Muriel). All. Gasperini

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Hristov, Bastoni; Maggiore, Sala, Kovalenko; Verde (51' Manaj), Nzola, Gyasi.

GOL - Nzola (S), Pasalic (A), Zapata (A), Pasalic (A), Muriel (A), Malinovskiy (A), Nzola (A)

ASSIST - Zappacosta (A), Zapata (A), Pasalic (A), Muriel (A)

NOTE: AMMONITI - Gyasi (S), Koopmeiners (A), Hristov (S), Pasalic (A), Sala (S)

ESPULSI - Nessuno

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

12' GOOOL! NZOLAAAA! 0-1! Destro violento di Verde da fuori area su cui Musso è bravissimo ad opporsi. Il pallone carambola poi sulla traversa e dopo un'indecisione dell'argentino finisce sui piedi di Nzola, glaciale nel freddarlo da posizione ravvicinata con un rasoterra violento.

18' GOOOOL! PASALIC! 1-1! Fiammata di Zappacosta sulla sinistra, cross rasoterra a centro area e piattone decisivo del croato, bravo a farsi trovare pronto dopo il velo illuminante di Zapata.

37' RIGORE PER L'ATALANTA! Dopo averla rivista al VAR, Abisso non ha dubbi. Tocco di mano netto e calcio di rigore per la Dea.

38' PARATOOOO! Provedel indovina l'angolo e respinge la conclusione di Zapata, che non aveva calciato assolutamente bene.

39' ATTENZIONE. Abisso ferma tutto e fa ribattere il penalty per il presunto ingresso in area di alcuni uomini dello Spezia.

39' RETEEEE! ZAPATA NON SBAGLIA! 2-1! Questa volta il colombiano alza il destro e spara in rete la palla che ribalta di fatto questa sfida.

42' GOLLL! 3-1! PASALIC TROVA LA DOPPIETTA! Contropiede letale della Dea. Percussione di Zapata sulla sinistra che dalla trequarti scarica al limite per il croato, bravo a battere Provedel con un rasoterra preciso.

84' GOOOL! MURIEL, LA CHIUDE LUI! 4-1! Cross dalla sinistra di Pasalic e mancino al volo del colombiano che si coordina a centro dell'area e la piazza all'angolino. Match definitivamente chiuso dalla Dea.

90' GOOOOL! MALINOVSKIY! 5-1! Sinistro violentissimo dell'ucraino che si coordina dal limite dell'area e piega le mani di un non perfetto Provedel. Ora l'Atalanta sta dilagando.

90+1' RETEEE! 5-2! ANCORA NZOLA! Altro destro rasoterra della punta ospite, brava a prendere spazio sugli sviluppi di un corner e freddare per la seconda volta Musso da centro area.

IL MIGLIORE

Mario PASALIC: Stato di forma eccezionale del croato. Timbra il cartellino anche quest'oggi, sfruttando il solito eccellente posizionamento offensivo che lo contraddistingue e trovando una doppietta fondamentale per la vittoria finale.

IL PEGGIORE

Petkov HRISTOV - Soffre terribilmente la fisicità di Zappacosta e la qualità di Ilicic. I pericoli per la sua porta nascono tutti dalla sua zona di competenza, con l'ingresso di Muriel e Malinovskiy che gli crea ulteriori problemi. Prestazione disastrosa

