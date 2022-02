Probabili formazioni

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi; De Silvestri, Aebischer, Svanberg, Soriano, Theate; Orsolini, Arnautovic. All. Mihajlovic

Squalificati: Hickey

Indisponibili: Dominguez, Kingsley, Mbaye

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Ismajili, Viti; Zurkowski, Stulac, Henderson; Bajrami; Cutrone, Pinamonti. All. Andreazzoli

Squalificati:

Indisponibili: Di Francesco, Haas, Luperto, Marchizza, Parisi

Bologna-Empoli, dove vederla in tv e streaming

La sfida Bologna-Empoli verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

L'Empoli ha vinto cinque delle ultime otto sfide di Serie A contro il Bologna (2N, 1P), dopo che era rimasto a secco di successi in tutti i primi sette incontri nel massimo campionato contro i rossoblu (4N, 3P).

L'Empoli ha ottenuto i tre punti nella sfida d'andata contro il Bologna: nonostante i toscani già in due occasioni abbiano infilato due successi di fila contro gli emiliani nel massimo campionato, mai nella competizione sono riusciti a vincere entrambe le gare stagionali contro i rossoblù.

In sette incroci tra Empoli e Bologna giocati al Dall’Ara in Serie A, i padroni di casa hanno perso solo in un'occasione (3-2 nel dicembre 2015, con doppietta di Maccarone) - completano il bilancio quattro successi e due pareggi.

Il Bologna arriva a questa sfida da tre sconfitte consecutive: risale al maggio 2018 l'ultima occasione in cui i rossoblù hanno perso più gare di fila in un singolo campionato (le ultime quattro panchine di Roberto Donadoni).

L'Empoli non vince da sei partite di Serie A (in cui ha alternato un pareggio a una sconfitta): non perde due gare consecutive nella competizione dallo scorso ottobre, mentre non rimane senza successi per almeno sette incontri da febbraio 2019.

L'Empoli va in gol da otto trasferte consecutive di campionato: dovesse trovare il gol in questo match, la squadra toscana eguaglierebbe il suo record di partite di fila fuori casa con almeno una rete all'attivo (nove tra ottobre 2015 e gennaio 2016).

L'Empoli ha segnato 16 gol nei primi tempi di questa Serie A, il doppio di quelli realizzati dal Bologna nelle stesse frazioni di gara (otto) - tuttavia quella toscana è anche la squadra che ha incassato più reti nei primi 45 minuti di gara nel torneo in corso (24, ben 10 più degli avversari di giornata).

Riccardo Orsolini ha trovato il gol in tutte le sue ultime quattro presenze di Serie A: gli unici tre giocatori del Bologna ad arrivare a cinque di fila nell'era dei tre punti a vittoria sono stati Roberto Baggio (1998), Julio Cruz (2002) e Marco Di Vaio (2008) - tuttavia il classe '97 non trova il gol in campionato dal Dall'Ara da maggio 2021.

Nicola Sansone ha messo lo zampino in quattro gol nelle sue sei sfide di Serie A contro l'Empoli (una rete, tre assist) - l'attaccante del Bologna non segna da 29 partite di Serie A, la sua più lunga striscia di presenze senza reti nella competizione al pari di quella registrata tra dicembre 2019 e febbraio 2021.

Due dei sei giocatori nati dal 1999 in avanti con più di cinque gol all'attivo in questo campionato vestono la maglia dell'Empoli: Andrea Pinamonti (otto reti) e Nedim Bajrami (sei) - dopo le marcature contro la Roma, l'italiano potrebbe segnare in due gare di campionato di fila per la prima volta dal luglio 2020 (col Genoa), mentre l'albanese ci è già riuscito in questo campionato (tra dicembre e gennaio).

