Bologna-Inter, match valido per la 20esima giornata di Serie A, in calendario il 6 gennaio scorso ma mai giocata a causa dello stop imposto alla società emiliana dall'autorità sanitaria, in virtù dei numerosi casi di positività Covid-19, dovrà essere regolarmente giocata. Toccherà alla Lega Serie A individuare una data. Lo ha stabilito il Giudice sportivo che non ha quindi assegnato la vittoria a tavolino all'Inter, che si era presentata regolarmente allo stadio Dall'Ara il giorno della partita.

Nel comunicato ufficiale il Giudice sportivo motiva la propria decisione facendo riferimento al comportamento impeccabile del Bologna, che di fronte al provvedimento della AUSL non ha potuto fare altro che rispettare il divieto di recarsi allo stadio per disputare l'incontro. La società emiliana, per dirla con le parole del Giudice sportivo, non si è quindi discostata dai binari della "perfetta diligenza", motivo per il quale non può esserle imputato alcun tipo di addebito.

