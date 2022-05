Probabili formazioni

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Lovato, Altare; Bellanova, Deiola, Grassi, Rog, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti. All. Agostini

Squalificati: Radunovic

Indisponibili: Nandez

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro. All. S. Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Vecino

Dove vedere Cagliari-Inter in tv e streaming

La sfida Cagliari-Inter verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

L’Inter ha vinto otto delle ultime 10 gare di campionato contro il Cagliari (1N, 1P) e nelle due più recenti ha tenuto la porta inviolata.

L’Inter è la squadra contro cui il Cagliari ha pareggiato più incontri casalinghi in Serie A: 18, anche se solo due volte negli ultimi 13 appuntamenti domestici contro questa avversaria (otto successi nerazzurri e tre rossoblù completano il parziale).

Il Cagliari è rimasto imbattuto negli unici due precedenti contro l’Inter in Serie A giocati dalla 37ª giornata in avanti: pareggio per 2-2 il 14 maggio 2006 con Nedo Sonetti in panchina e successo per 2-1 il 24 maggio 2009 sotto la gestione di Massimiliano Allegri.

Nelle ultime sette partite di campionato l’Inter ha ottenuto ben sei vittorie (1P); tuttavia, i nerazzurri hanno ottenuto solo sette successi nelle 13 precedenti partite di Serie A che hanno giocato immediatamente dopo un turno di Coppa, a fronte di cinque pareggi e una sconfitta.

Il Cagliari ha vinto solo tre gare casalinghe in questo campionato: in tutta la sua storia in Serie A, solo una volta ha chiuso il torneo con appena tre successi, nel 1999/2000 (3V, 7N, 7P).

L’Inter ha trovato il gol in questo campionato in media una volta ogni 325 palloni giocati, la media più bassa tra le squadre della Serie A in corso.

Sette degli ultimi 14 gol casalinghi del Cagliari in questa Serie A sono stati realizzati da João Pedro (tra cui il più recente, su punizione diretta contro il Verona), il quale però non ha mai segnato due reti consecutive per la sua squadra in questo parziale.

Leonardo Pavoletti ha segnato tre reti in cinque gare casalinghe contro l’Inter in Serie A (una con il Genoa e due con il Cagliari), la più recente delle quali il 1° marzo 2019; l’attaccante del Cagliari ha cinque centri all’attivo nel torneo in corso, uno in più rispetto alle due precedenti stagioni nel massimo campionato.

Lautaro Martínez (19 reti) può diventare il sesto giocatore nella storia dell’Inter capace di mettere a segno 20 gol in una singola stagione di Serie A prima di compiere 25 anni, dopo Giuseppe Meazza, Stefano Nyers, Antonio Angelillo, Ronaldo e Mauro Icardi.

Il portiere dell’Inter Samir Handanovic (599) è vicino a subire 600 gol in Serie A; nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/1995), solo Andrea Consigli (626) ha già tagliato questo traguardo tra i portieri.

Fantacalcio: i consigli per la 37a giornata di Serie A

