Probabili formazioni

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Carboni; Bellanova, Baselli, Marin, Deiola, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti. All. Mazzarri

Ad

Squalificati: Grassi

Calciomercato Rivoluzione Juve: da Arthur a Morata, chi rischia di andare via IERI A 08:58

Indisponibili: Ceppitelli, Strootman

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Zakaria, Arthur, Rabiot; Dybala, Vlahovic. All. Allegri

Squalificati: De Sciglio, Morata

Indisponibili: Aké, Chiesa, Kaio Jorge, Locatelli, McKennie

Dove vedere Cagliari-Juventus in tv e streaming

La sfida Cagliari-Juventus verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22, e su Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre).

Statistiche Opta

La Juventus ha trovato il successo in 10 degli ultimi 11 confronti con il Cagliari in Serie A (nel parziale la sola vittoria con Zenga in panchina il 29 luglio 2020) e in questo parziale per ben otto volte non ha subito gol.

La Juventus ha trovato la vittoria in nove delle ultime 10 trasferte di Serie A contro il Cagliari (nel parziale la sola vittoria con Zenga in panchina il 29 luglio 2020) e in questo parziale cinque volte ha segnato almeno tre gol – dalla stagione 2010/11 ad oggi, quella bianconera è la formazione contro cui i sardi hanno perso più volte in casa (nove, appunto).

Il Cagliari ha perso in tutte le ultime quattro giornate di campionato, incassando ben 11 gol: i sardi non arrivano ad almeno cinque KO di fila in Serie A da gennaio 2021, quando in panchina c’era Eusebio Di Francesco (sei in quel caso).

Da inizio novembre ad oggi, la Juventus è una delle due squadre (al pari dell’Inter) imbattuta fuori casa in Serie A: in nove partite in trasferta per i bianconeri sei vittorie e tre pareggi, con 18 gol segnati (esattamente due di media a match).

La Juventus ha subito sette dei 10 gol nel girone di ritorno su situazione di palla inattiva: solo il Sassuolo (nove) ne ha subiti di più da fermo in Serie A nel parziale (a sette anche Cagliari, Verona e Salernitana).

Anche contro l’Udinese, il Cagliari ha subito gol da fuori area: sono ben 12 le reti dalla distanza incassate dai sardi (solo lo Spezia con 13 ha fatto peggio finora in questo campionato); la Juventus, però, non segna da fuori dal 9 gennaio (Dybala contro la Roma) e ha messo a referto solo cinque reti dalla distanza finora (tre di Dybala).

La Juventus ha effettuato solo 300 cross su azione in questo campionato (solamente Udinese, Sassuolo e Spezia ne contano di meno), 9.68 di media a match; la media dei bianconeri nella Serie A 2020/21 era di 13.95 cross su azione a partita.

L’attaccante della Juventus Paulo Dybala ha segnato ben sei delle sue otto reti in questo campionato contro squadre che attualmente occupano la metà bassa della classifica (dall’11° posto in poi): contro il Cagliari in carriera in Serie A l’argentino vanta quattro gol, tutti però arrivati in gare casalinghe.

Tra le squadre affrontate almeno 10 volte in Serie A, la Juventus è quella contro cui João Pedro ha partecipato a meno gol: uno solo, la rete segnata allo Stadium nel 3-1 bianconero del 3 novembre 2018.

L’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic ha segnato quattro gol nelle sue ultime cinque partite disputate contro il Cagliari in Serie A, inclusa sia una rete nel girone d’andata con la maglia della Fiorentina (la sua prima su punizione diretta nella competizione), sia le sue prime reti nel massimo campionato (doppietta proprio in Sardegna il 10 novembre 2019).

Fantacalcio: i consigli per la 32a giornata di Serie A

Serie A Juve out, uno Scudetto per tre: la volata a 7 giornate dalla fine 04/04/2022 A 21:36