Probabili formazioni

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Altare, Lovato, Carboni; Bellanova, Deiola, Marin, Grassi, Dalbert; Pavoletti, Joao Pedro. All. Mazzarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ceppitelli, Goldaniga, Nandez, Strootman

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca. All. Dionisi

Squalificati: Müldür

Indisponibili: Harroui, Matheus Henrique, Obiang, Romagna

Dove vedere Cagliari-Sassuolo in tv e streaming

La sfida Cagliari-Sassuolo verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22, e su Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre).

Statistiche Opta

Cagliari e Sassuolo hanno pareggiato il 67% delle sfide in Serie A (10/15) - tra le sfide disputate più di 12 volte nella competizione, questa è quella con la percentuale di pareggi più alta.

Cagliari e Sassuolo hanno pareggiato gli ultimi cinque incontri di campionato - nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) solo due sfide hanno contato più pareggi di fila in Serie A: il confronto tra Milan e Brescia (sei tra il 1998 e il 2002) e quello tra Inter e Roma (sei tra il 2018 e il 2021).

Il Cagliari ha perso tutte le ultime cinque partite di campionato, non infila sei sconfitte di fila in Serie A da gennaio 2021 con Eusebio Di Francesco alla guida. Walter Mazzarri invece ha perso cinque match consecutivi per la prima volta in carriera da allenatore in Serie A.

Nelle ultime otto giornate di Serie A solo la Roma (18) ha guadagnato più punti del Sassuolo (17: 5V, 2N, 1P) - i neroverdi hanno realizzato 19 gol nel periodo (2.4 di media a match), più di qualsiasi altra formazione nel parziale.

Considerando solo il girone di ritorno di questo campionato, il Sassuolo sarebbe 6° in classifica con 22 punti in 13 gare (1.7 punti di media), mentre il Cagliari 12° con 15 punti in 13 incontri (1.2 punti di media) - i sardi avevano invece chiuso il girone d’andata con 0.5 punti di media, mentre i neroverdi con 1.3 punti di media.

Solo il Bayern Monaco (244) ha effettuato più tiri totali del Sassuolo (225) nel 2022 nei maggiori cinque campionati europei; i neroverdi hanno infatti il miglior attacco della Serie A nel nuovo anno solare (28 reti in 13 match).

Il Cagliari è la squadra che ha subito più gol su calcio piazzato (24) in questo campionato (di cui 10 da corner, altro record negativo) - le ultime squadre che hanno incassato più reti da calcio da fermo in una stagione di Serie A sono state Brescia e Torino nel 2019/20 (26 entrambe).

Le prime 11 presenze di Leonardo Pavoletti in Serie A sono arrivate con la maglia del Sassuolo tra l’agosto 2013 e il gennaio 2015 (un gol) - l’attaccante classe ‘88 ha realizzato quattro reti contro i neroverdi nel massimo campionato, solo contro la Sampdoria ha fatto meglio (sei).

Domenico Berardi ha preso parte a 10 reti in 11 sfide contro il Cagliari in Serie A (quattro gol e sei assist). Il classe ’94 è il calciatore che ha fornito più passaggi vincenti in questo campionato (11), l’ultimo italiano a fare meglio in una singola stagione di Serie A è stato Francesco Totti (12 assist nel 2012/13).

Hamed Traorè (18 gol e 7 assist in Serie A) è uno dei soli sei centrocampisti nati a partire dal 2000 ad aver preso parte ad almeno 25 gol nei maggiori cinque campionati europei, insieme a Jadon Sancho, Dejan Kulusevski, Phil Foden, Bukayo Saka e Florian Wirtz.

