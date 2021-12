Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un inchiesta della procura di Paola per reati societari e bancarotta.

Secondo quanto apprende l'ANSA, la squadra ligure non è coinvolta nelle indagini. Ferrero è stato trasferito in carcere, mentre per altre 5 persone sono stati disposti i domiciliari.

La notizia dell’arresto arriva a pochi giorni dall’indiscrezione di "Repubblica", che parlava del rischio di un nuovo processo per bancarotta fraudolenta per il patron della Sampdoria, assolto in passato dalle accuse di dichiarazione fraudolenta, riciclaggio e truffa. L’indagine è legata alla cessione del calciatore Obiang al West Ham per 6,5 milioni di euro, denaro che attraverso società schermo sarebbe rientrato nella disponibilità di Ferrero.

Trasferito a San Vittore

Secondo il "Corriere della Sera", Ferrero è stato rintracciato dai militari mentre si trovava in un albergo di Milano e trasferito in carcere a San Vittore. Nell'ambito della stessa inchiesta altre 5 persone sono stati disposti i domiciliari. Tra loro figurano la figlia di Ferrero, Vanessa, e un nipote, Giorgio. Perquisizioni sono state effettuate in varie regioni, tra cui Lombardia, Lazio, Campania, Basilicata e Calabria.

Fallimento società in Calabria

Secondo il legale del patron della Sampdoria, Giuseppina Tenga, l’arresto sarebbe legato al fallimento di alcune società con sede in Calabria. I controlli delle Fiamme Gialle si sono concentrati sullo studio di un commercialista cosentitno dove aveva sede una società di Ferrero messa in liquidazione. L’accusa che ha portato all’incriminazione di Ferrero è di aver dirottato fondi appartenenti a questa società per sottrarli ai creditori.

