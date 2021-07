Era solo la terza amichevole precampionato ma in campo si è già visto un ritmo da partita vera. Triestina e Roma si sono sfidate a viso aperto allo stadio Rocco dando vita a un match godibile. Nel primo tempo si vede subito la mano di Mourinho sulla squadra: approccio aggressivo e anche un pizzico di nervosismo tra i giocatori. Giallorossi che si sono schierati con un 4-2-3-1 mobile: 4-4-2 in fase di possesso e difesa a 3 in fase di copertura. Partita molto equilibrata contro una Triestina molto ben organizzata dal tecnico Cristian Bucchi. Decide il match la zampata di Zalewski in apertura di ripresa, uno dei migliori in campo.

Zaniolo vibrante, bene Dzeko

Buona prova del rientrante Zaniolo, sempre nel vivo dell'azione e protagonista anche in una piccola rissa nel primo tempo, momento non piaciuto al tecnico Mourinho. Da segnalare le prestazioni di Dzeko (il migliore del primo tempo) e il giovane Bove, prospetto che appare già pronto per la prima squadra. Non brilla Mkhitarian, ancora leggermente indietro a livello fisico e non utilizzato nel suo ruolo preferito, essendo stato schierato più lontano dalla porta.

IL TABELLINO

TRIESTINA-ROMA 0-1

TRIESTINA (4-3-3): Offredi; Rapisarda, Volta, Ligi, Lopez; Giorico, Rizzo, Gatto; Di Massimo, Gomez, Sarno

ROMA (4-2-3-1): Fuzato, Reynolds, Ibanez, Kumbulla, Tripi, Bove, Villar, Mkhitaryan, Pellegrini, Zaniolo, Dzeko

ROMA 2° TEMPO: Fuzato, Karsdorp, Smalling, Kumbulla, Ibanez, Bove (83' Ciervo), Diawara, Perez, Zalewski, El Shaarawy, Mayoral

GOL: Zalewski ('49)

