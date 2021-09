Sassuolo-Torino, match valido per la quarta giornata di Serie A, si conclude con il punteggio di 0-1. Al Mapei Stadium decide la rete del subentrato Pjaca nel finale. Un successo meritato e voluto dalla squadra di Juric, vediamo insieme migliori e peggiori del match con tutte le pagelle.

===Le pagelle del SASSUOLO===

Andrea CONSIGLI 6,5 - Bravo su Bremer e Praet nel primo tempo, salvato due volte dal palo, non può nulla su Pjaca.

Jeremy TOLJAN 5 - A destra, spesso si propone, ma non risulta mai preciso al cross. Nel secondo tempo Ansaldi lo mette in seria apprensione.

Vlad CHIRICHES 6 - Duelli aerei con Sanabria in serie. Non demerita.

Gian Marco FERRARI 6,5 - Gran partita. Regge, imposta, salva sulla linea il pallonetto di Sanabria. Milinkovic-Savic gli nega un gol fatto. Leader.

ROGERIO 6 - A sinistra con attenzione. Piede educato, molto preciso negli appoggi. Un paio di buoni affondi. (Dal 65' KYRYAKOPOULOS 5,5 - Non un grande impatto nel match. Da quel lato soffre le accelerazioni di Linetty e Vojvoda)

Davide FRATTESI 6 - Scatenato nei primi 20 minuti. Corre per tre, affonda, recupera, accelera. Colpisce un palo con un gran destro. Poi cala, accusa la stanchezza e il pressing del Torino. (Dal 74' HARROUI SV)

Maxime LOPEZ 6 - Regia basica, ma non banale. Tiene la posizione.

Domenico BERARDI 5,5 - Pochi guizzi, pochi squilli. Rodriguez lo tiene senza faticare.

Filip DJURICIC 5 - Tra le linee, abbastanza discontinuo. Gli annullano un gol per offside, ma non riesce ad incidere nel complesso. (Dal 87' DEFREL SV)

Jeremie BOGA 5 - Fuori dal match, abulico, poco presente. Irriconoscibile. (Dal 65' TRAORÉ 6 - Calcia molto bene un paio di corner, ci prova. Lo spirito è quello giusto)

Giacomo RASPADORI 5,5 - Parte bene, mettendo in difficoltà Bremer con la sua velocità. Il brasiliano poi gli prende le misure e lui non riesce piú a farsi notare. (Dal 65' SCAMACCA 5,5 - Poca sostanza. Non tiene palla, non va al tiro. Malino)

ALL.: Alessio DIONISI 5 - Sassuolo in enorme difficoltà. Lento, prevedibile e spesso colpito centralmente. 0-1 casuale, avrebbe potuto essere più ampia la sconfitta.

===Le pagelle del TORINO===

Vanja MILINKOVIC-SAVIC 6,5 - Il palo lo salva dal destro di Frattesi. Poco impegnato fino al convulso finale, in cui trova una gran parata su Ferrari.

Koffi DJIDJI 6 - Se viene puntato da Boga va in difficoltà. Per fortuna sua accade di rado. Gioca d'anticipo.

Gleison BREMER 6,5 - Inizia malino, soffrendo gli scatti di Raspadori. Poi prende le misure e detta legge. Impegna Consigli con un colpo di testa dei suoi.

Ricardo RODRIGUEZ 6,5 - Molto molto concentrato su Berardi. Non lo perde mai di vista e non gli concede nulla.

Wilfried SINGO 6 - A destra con costanza. Affonda quando può, non si stanca. (Dal 77'VOJVODA SV)

Tommaso POBEGA 6,5 - Incursore con licenza di offendere. Pressing alto, duelli, qualche tiro. Fisicamente dominante. (Dal 77' MANDRAGORA 6,5 - Entra e serve Pjaca per il gol del vantaggio. Poi due volte va al tiro in modo pericoloso.)

Sasa LUKIC 6,5 - Attento a tenere unita la squadra. Non si alza quasi mai, se non in una ripartenza in cui sfiora il gol. Molto presente, pupillo di Juric.

Ola AINA 6 - A sinistra, più attento a difendere che ad attaccare. Bel pallone dentro per Bremer. (Dal 52' ANSALDI 6,5 - Un fattore. Il Torino attacca sempre dal suo lato. Cross, superiorità, idee)

Dennis PRAET 6,5 - Le qualità le conosciamo. Quando aziona il destro non sbaglia mai. Un palo pieno centrato nel finale di primo tempo. Sale di tono col passare dei minuti, prima dell'infortunio muscolare che lo mette ko (Dal 64' LINETTY 6 - Un discreto impatto, si posiziona sulla trequarti, anche se si nota meno degli altri subentrati)

Josip BREKALO 6,5 - Frizzante. Colpisce un palo, taglia dentro da sinistra a destra. Non male come prima da titolare. (Dal 77' PJACA 7 - Entra e piazza, scusate il gioco di parole, il destro vincente all'angolino. Decisivo.)

Antonio SANABRIA 5,5 - Non troppo cinico. Ha due occasioni e non le concretizza. Buoni movimenti, gli manca l'ultimo tocco.

ALL.: Ivan JURIC 7 - Gran bel Torino. Solido, aggressivo, creativo, deciso. Vittoria meritata.

