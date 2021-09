Sassuolo-Torino, match valido per la quarta giornata di Serie A, si conclude con il punteggio di 0-1. Al Mapei Stadium decide la rete del subentrato Pjaca nel finale. Un successo meritato e voluto dalla squadra di Juric, che ha creato tanto e ha messo sotto i neroverdi sul piano del gioco per gran parte del match. Pali di Frattesi, Brekalo e Praet nel primo tempo, male nel complesso Boga, Berardi e Djuricic.

La disperazione di Filip Djuricic, Sassuolo-Torino, Getty Images Credit Foto Getty Images

Il tabellino di Sassuolo-Torino 0-1 (primo tempo 0-0)

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio (Dal 65' Kyryakopoulos); Frattesi (Dal 74' Harroui), Lopez; Berardi, Djuricic (Dal 87' Defrel), Boga (Dal 65' Traoré); Raspadori (Dal 65' Scamacca). All.: Dionisi.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo (Dal 77' Vojvoda), Pobega (Dal 77' Mandragora), Lukic, Aina (Dal 52' Ansaldi); Praet (Dal 64' Linetty), Brekalo (Dal 77'Pjaca); Sanabria. All.: Juric.

Arbitro: Piccinini di Forlí

Gol: 83' Pjaca (T)

Assist: Mandragora

Ammoniti: Bremer, Ola Aina, Rodriguez, Djidji

La cronaca in 10 momenti chiave

8' - PALO CLAMOROSO DI FRATTESI. Ripartenza velocissima dei neroverdi, Frattesi si inserisce dal lato destro e da posizione defilata calcia. PALO PIENO.

26' - FERRARI SALVA TUTTO. Brekalo manda in porta Sanabria, che con un pallonetto supera Consigli. Palla lenta e gran salvataggio di Ferrari sulla linea a spazzare.

27' - BREKALO! PALO PIENO. Gran destro dal limite, palo, arriva Singo che cerca Sanabria tutto solo a porta vuota, ma Rogerio si immola e salva sulla linea. GRANDE DOPPIA CHANCE DEL TORO.

40' - CONSIGLI! Gran parata! Palla dentro di Ola Aina per l'inserimento di testa di BREMER. In tuffo colpisce il brasiliano, ma Consigli devia e salva.

41' - ANCORA TORINO. Corner da sinistra, stacco di SANABRIA e Maxime Lopez salva di testa sulla linea.

44'- PALO DI PRAET. Consigli rinvia male, Praet recupera, si accentra e calcia rasoterra con il mancino.PALO PIENO, conclusione sfiorata da Consigli. Il terzo legno del match.

60' - Chance per il Sassuolo. Rogerio bravissimo a sinistra, palla dentro per BERARDI, che cacia male col destro. Respinge in qualche modo MILINKOVIC.

71' - Occasione gigantesca per il TORINO. Ripartenza fulminea dei granata, con Brekalo che serve LUKIC, che evita Consigli, ma si allarga troppo e poi calcia sull'esterno della rete.

83' - PJACA! GOL! 0-1 Torino! Che gol. Passa meritatamente il Torino. Mandragora per Pjaca, che controlla di petto e piazza il destro sul secondo palo.

90' - MILINKOVIC-SAVIC salva il Torino. Corner da destra di Traoré, bello stacco di Ferrari all'angolino e gran riflesso in tuffo di Milinkovic-Savic.

Josip Brekalo, Sassuolo-Torino, Serie A 2021-22, Getty Images Credit Foto Getty Images

MVP del match

Marko PJACA - Entra e piazza, scusate il gioco di parole, il destro vincente all'angolino. Decisivo.

La statistica

Sono ben 7 i marcatori diversi del Torino in questo campionato, record alla pari dell'Inter (Opta).

Fantacalcio

Promosso - Josip BREKALO - Frizzante. Colpisce un palo, taglia dentro da sinistra a destra. Non male come prima da titolare.

Bocciato - Jeremie BOGA - Fuori dal match, abulico, poco presente. Irriconoscibile.

