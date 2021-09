Una brutta figura da dimenticare in fretta: il Napoli viene travolto dal Benevento nell'amichevole disputata allo Stadio Maradona. Un 5-1 che non ammette repliche, con gli azzurri parsi molto distratti e puniti da un avversario più in palla: dopo il palo di Moncini, gli ospiti colpiscono con Calò (23'), Improta (34'), Foulon (67'), Roberto Insigne (85') e Umile (89'). Il Napoli segna solo nella ripresa con Politano (63'), ma sono troppi gli errori di passaggio e sotto porta.

Tanti i giovani utilizzati da Luciano Spalletti, soprattutto nella ripresa, ma la formazione scesa in campo nel primo tempo aveva parecchi titolari: in porta c'era Marfella, visti gli infortuni di Meret e Ospina (ci sarà in campionato), davanti Lozano e Petagna non hanno praticamente mai tirato in porta. Una brutta partita, un brutto segnale in vista del match di sabato prossimo contro la Juventus.

Il Tabellino

Serie A Ribery: "Ho tanta passione e tanto da dimostrare" 8 ORE FA

NAPOLI-BENEVENTO 1-5

Napoli (4-2-3-1): Marfella (30' st Idasiak); Malcuit, Manolas (1' st Costanzo), Jesus, Zanoli; Fabian Ruiz (30' st Mercurio), Mario Rui (1' st Vergara); Politano (25' st D'Agostino), Ounas (30' st Costa), Lozano (30' st Marranzino); Petagna (38' st Ambrosino). A disp.: Boffelli, Barba. All.: Spalletti

Benevento (4-2-3-1): Paleari (31' st Manfredini); Letizia, Vogliacco (14' st Vokic), Barba, Foulon (31' st Masciangelo); Calò (31' st Talia), Acampora (21' st Tello); Elia (27' st Brignola), Insigne (41' st Umile), Improta (1' st Basit); Moncini (21' st Sau). A disp.: Muraca, Prisco, Veltri, Agnello, Riccio. All.: Caserta

Marcatori: 23' Calò (B), 34' Improta (B), 18' st Politano (N), 22' st Foulon (B), 40' st R. Insigne (B), 44' st Umile (B)

Classifiche e risultati

Serie A 2021-22, le 20 formazioni tipo dopo il calciomercato

Serie A Ribery si presenta alla Salernitana: "Obiettivo salvezza tutti insieme" 9 ORE FA