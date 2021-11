Covid sul campionato di Serie A? Incubosul campionato di Serie A? Dopo la positività accertata di Politano (Napoli), anche due giocatori della Roma sono risultati positivi al Covid: si tratta di Bryan Cristante e Gonzalo Villar.

"L’ASRoma comunica che, in seguito ai controlli periodici svolti attraverso i tamponi molecolari, Bryan Cristante e Gonzalo Villar, entrambi vaccinati, sono risultati positivi al COVID-19"

Un problema per Josè Mourinho in vista del match di domenica che vedrà la squadra giallorossa affrontare il Genoa di Shevchenko a Marassi per la 13esima giornata di Serie A.

