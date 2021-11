Dazn sottolinea in una nota come dall'assegnazione dei diritti tv della serie A questo impegno" si è concretizzato in una serie di importanti investimenti già realizzati e che saranno ulteriorimente incrementati". E' stato inoltre ribadito "che non saranno posti in essere cambi nell'utilizzo del servizio nel corso di questa stagione e che ogni tipo di modifica sarà comunicata in maniera chiara e trasparente e nei tempi congrui".

"Al di là dell'investimento iniziale complessivo di 2.4 miliardi di euro per le tre stagioni - sottolinea la nota -, per la trasmissione della Serie A, Dazn ha intensamente lavorato sullo sviluppo della parte tecnologica, a beneficio dell'intero Paese, potenziando attraverso DAZN Edge le infrastrutture presenti, e, a vantaggio della qualità del servizio, ottimizzando la ricezione delle immagini".

"Questo lavoro che, solo per questa prima stagione, ha già visto un investimento di oltre 10 milioni di euro, sarà ulteriormente potenziato nel corso delle prossime stagioni. A riprova di ciò- continua Dazn -, è già stato annunciato che entro la fine di novembre sarà disponibile ed entrerà in funzione il FULL HD, 1080P, che assicurerà una maggiore definizione delle immagini".

"A questo riguardo - sottolinea poi Dazn - è utile ricordare che, in occasione dell'incidente del 23 settembre 2021, di cui da subito l'azienda si è assunta la responsabilità, sono stati previsti ed effettuati rimborsi, per una cifra complessiva pari a 10 milioni, per una mensilità a tutti i clienti impattati; modalità di azione già dimostrata dall'azienda in passato e pronta a ripetere in futuro, qualora dovessero ripresentarsi problemi di sua diretta responsabilità. Nel percorso di attenzione al consumatore, inoltre, Dazn è pronta a sviluppare e potenziare ulteriormente il Customer Service sia dal punto di vista tecnico che con operatori, per assicurare sempre massima reattività e attenzione alle richieste dei propri clienti".

