Il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis è intervenuto a margine della presentazione della statua dedicata a Diego Armando Maradona, si è soffermato anche sul possibile scudetto dei partenopei preferendo però andare in dribbling: "Lo scudetto sul petto della statua ci piace e come potrebbe essere diversamente? Ma io quella parola preferisco non pronunciarla, perché sono scaramantico".

Serve maggiore rispetto per i campionati nazionali. Magari con delle assicurazioni per quando i nostri giocatori sono impegnati con le nazionali. L’ipotesi Superlega era totalmente sbagliata: le soluzioni sono altre. Noi club siamo vittime di troppe cose. Della Fifa, delle regole, dei procuratori, degli ammortamenti: è venuto il momento di sederci e trovare una soluzione".

Ad

"Il futuro di Insigne? Dovete chiedere a lui. È il capitano del Napoli"

Serie A Gol, spettacolo e rigori: Sassuolo-Cagliari 2-2 3 ORE FA

DeLa non ha voluto sbilanciarsi nemmeno sulla spinosa questione del rinnovo di Lorenzo Insigne: "Del suo futuro non dovete chiedere a me ma a lui. È il capitano del Napoli".

Le nuove maglie della Serie A 2021-2022

Serie A Milan, non ci voleva: Rebic ha una lesione al bicipite femorale 3 ORE FA