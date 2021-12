Genoa-Sampdoria, match valido per la 17esima giornata della massima serie è terminato con il punteggio di 1-3, frutto delle reti di Gabbiadini, Caputo, dell'autorete di Vanheusden e della rete nel finale di Mattia Destro. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle del Genoa

Salvatore SIRIGU 4,5 – Grosse responsabilità sui primi due gol.

Zinho VANHEUSDEN 5,5 – Sfortunato in occasione dell’autogol, fin lì l’unico forse a tenere botta dietro. (85’ TOURE sv)

Andrea MASIELLO 5 – Serataccia per l’ex Atalanta, costantemente in affanno. (56’ VASQUEZ 6 – Coglie un palo clamoroso sugli sviluppi di un mischione da corner).

Domenico CRISCITO 5 – Pessimo derby per lui, tempestato di errori, anche piuttosto banali.

Paolo GHIGLIONE 5,5 – Intermittente sulla fascia destra, alterna buone sgroppate a defaillance.

HERNANI 4 – Imperdonabile il rigore in movimento sbagliato, la partita poteva girare davvero a quel punto. E anche la sua stagione. (73’ PORTANOVA 6 – Vispo e attivo nel finale di gara. Semina scompiglio)

MILAN BADELJ 5 – Lento e prevedibile in cabina di regia.

Stefano STURARO 6 – Lotta come un leone nonostante il colpo subito in avvio. Tempra da derby.

Andrea CAMBIASO 6,5 – Una delle poche note liete della serata. Spinta costante e assist per Destro.

Goran PANDEV 6 – Sostenuto da Destro si esalta nel finale sfiorando il gol. Alti e bassi nella prima parte di match.

Caleb EKUBAN 5 – Impalpabile, ben contenuto dai difensori blucerchiati. (56’ DESTRO 7 – Con lui tutto un altro Genoa. Suona la carica)

All.: Andriy SHEVCHENKO 5 - Genoa a lungo in balia della Samp, senza oppore la minima idea di gioco. Cambia molto quando entra Destro e "Sheva" dovrà proprio ripartire proprio da questo finale di Derby. Bisognerà lavorare molto. E non è detto che basterà...

Le pagelle della Sampdoria

Emil AUDERO 6 – Incolpevole sull’inzuccata di Destro.

Bartosz BERESZYNSKI 6,5 – Spinge tanto e bene sulla corsia di destra. È un fattore nel match e con Candreva forma un’ottima batteria. (68’ DRAGUSIN 5,5 – Qualche imbarazzo dietro, ingresso non trascendentale)

Maya YOSHIDA 6 – Autoritario dietro, qualche imbarazzo nel finale.

Ibrahima COLLEY 5,5 – Giganteggia fino all’ingresso di Destro, poi va nel pallone.

Tommaso AUGELLO 6,5 – Il 2-0 nasce da un suo blitz. Attendo dietro, propositivo dalla metà campo in su.

Antonio CANDREVA 7 – Al solito devastante sulla corsia di destra: ispiratissimo. Suo l’assist per il gol di Gabbiadini. (90’ ASKILDSEN sv)

Adrien SILVA 6,5 – Domina in mezzo, forse la sua miglior prestazione da quando veste di blucerchiato.

Albin EKDAL 6 – Amministra in cabina di regia, senza strafare.

Morten THORSBY 6 – Energia e senso dell’inserimento a servizio dei compagni: leggero cale nel finale. (77’ CHABOT sv)

Manolo GABBADINI 7,5 – Stappa il match con torsione aerea e di fatto lo chiude con sinistro deviato da un avversario. Uomo Derby, in pura trance agonistica di questi tempi. (68’ VERRE 6 – Buon impulso nel finale).

Francesco CAPUTO 7 – Segna e fa segnare, per una notte torna quello di Empoli e Sassuolo. Killer.

All. Roberto D'AVERSA 6,5 – Samp compatta e aggressiva, capace di sbranare il Genoa per oltre 70 minuti. Mezzo punto in meno per i cambi conservativi e controproducenti.

