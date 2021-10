Ciro Immobile e Francesco Acerbi biancocelesti a vita, o quasi. In tempi in cui i calciatori fanno fatica a rinnovare i propri contratti, la buona notizia, anzi due buone notizie per i tifosi della Lazio arrivano da due capisaldi della squadra: i loro rinnovi non sono stati sbandierati ai quattro venti ma sono effetttivi, da quanto emerge dal documento pubblicato dalla società riguardante il prospetto di bilancio.

Fino a 36 e 37 anni

Emerge dunque che Immobile ha sottoscritto un prolungamento del contratto fino al 2026, con somma identica rispetto a quella precedente, circa 3,5 milioni più premi, mentre Acerbi ha prolungato fino al 2025 a circa 2 milioni di euro più premi. Due rinnovi significativi perché dimostrano un attaccamento alla maglia che di questi tempi è difficilissimo da ritrovare: Immobile, classe 1990 e autore di 227 partite e 156 gol con la Lazio, rimarrà in biancoceleste fino all'età di 36 anni, mentre Acerbi, pilastro difensivo e autore di 146 gare con la Lazio dal 2018/19 a oggi, lo farà addirittura fino ai suoi 37 anni.

Serie A Insulti razzisti a Koulibaly: identificato il responsabile UN' ORA FA

Le nuove maglie della Serie A 2021-2022

Serie A Mihajlovic: "A Firenze picchiai 2 tifosi, mi dicevano zingaro di m..." 2 ORE FA