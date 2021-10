Correa si prende San Siro. Dopo un primo tempo complicato, il Tucu replica la doppietta con cui ha esordito a Verona il 27 agosto e regala all'Inter tre punti pesanti, prima della sfide a Milan e Napoli. Gli uomini di Simone Inzaghi vincono 2-0 contro un'Udinese organizzata, che alimenta le speranze di uscire con punti da San Siro prima che si scateni l'uragano Correa: l'argentino segna due reti belle e pesanti tra il 60' e il 68', prima trovando il primo palo dopo un'azione individuale e poi battendo Silvestri su assist di Dumfries. Nel finale l'Udinese prova a riaprire la partita: annullata la rete di Deulofeu all'82. Per l'Inter è la seconda vittoria consecutiva per 2-0: ora Sheriff e Milan prima della sosta.

Il tabellino

Serie A Le pagelle di Inter-Udinese 2-0: Correa si illumina, Barella ovunque UN' ORA FA

INTER-UDINESE 2-0 (primo tempo 0-0)

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar; Ranocchia, Bastoni; Dumfries, Barella (80' Sensi), Brozovic, Calhanoglu (70' Vidal), Perisic (85' Dimarco); Dzeko (80' Lautaro), Correa (70' Sanchez). All. Inzaghi

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina (89' Soppy), Pereyra, Jajalo (58' Walace), Makengo (69' Arslan), Stryger Larsen (69' Udogie); Success (58' Deulofeu), Beto. All. Gotti

Gol: 60' Correa (I), 68' Correa (I)

Assist: 2-0 Dumfries (I)

Ammoniti: Beto (U), Pereyra (U)

Arbitro: Juan Luca Sacchi, della sezione di Macerata

Joaquin Correa, Inter-Udinese Credit Foto Getty Images

La cronaca in 6 momenti chiave

13' SILVESTRI SU BARELLA - Occasionissima per l'Inter in contropiede: Dzeko manda nello spazio Correa, che pesca il taglio del centrocampista: conclusione di prima da buona posizione, intervento con il piede del portiere.

21' OCCASIONE PER RANOCCHIA - Angolo di Calhanoglu dalla destra, stacco dal limite dell'area piccola: alto.

60' GOL DI CORREA - Velo di Perisic sulla trequarti, il Tucu ha campo davanti e punta Nuytinck: rientra sul destro e insacca sul primo palo.

68' DOPPIA ENORME OCCASIONE PER L'INTER - Silvestri dice di no a Dzeko da pochi passi, poi arriva Dumfries e non riesce a respingere in porta.

68' GOL DI CORREA - Dumfries ha ancora campo davanti e mette a rimorchio per il Tucu: controllo al limite e destro sotto l'incrocio.

82' ANNULLATO IL GOL DI DEULOFEU - Azione infinita di bianconeri nell'area dell'Inter, tantissime conclusioni respinte prima del gol di Deulofeu: ma c'è fuorigioco in precedenza.

MVP

Joaquin CORREA – Per un tempo fa infuriare San Siro, ricordando quelle giornate alla ‘Chino Recoba’, quelle dove girava male. Poi però si innesca, si illumina, con l’uno-due che risolve il pomeriggio dell’Inter. Esattamente come faceva il ‘Chino’. Déjà vu.

Fantacalcio

Promosso. Samir HANDANOVIC - Seconda partita consecutiva senza subire gol. L'Inter ha ritrovato la solidità difensiva, una buona notizia per Inzaghi, per i tifosi e per chi ha il portiere nerazzurro al fantacalcio.

Bocciato. BETO - Seconda partita a secco consecutiva per l'attaccante dell'Udinese: prova complicata e nessun +3 al fantacalcio.

Le pagelle

