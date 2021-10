Inter-Udinese, match valido per l'11a giornata della massima serie è terminata con il punteggio di 2-0 in favore dei nerazzurri . A decidere una doppietta di Correa. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle dell’Inter

Serie A Due lampi di Correa nella ripresa, l’Inter va: 2-0 all’Udinese 4 ORE FA

Samir HANDANOVIC 6 – Praticamente mai chiamato in causa. Pomeriggio da spettatore: non pagante, ma pagato. Mica male.

Milan SKRINIAR 6 – Giornata di relativa tranquillità: l’Udinese non gli crea grattacapi: partita da ‘ordinaria amministrazione’.

Andrea RANOCCHIA 6 – Messo lì al centro della difesa per far tirare il fiato a de Vrij, gioca una gara attenta e senza sbavature.

Alessandro BASTONI 6 – Come tutto il reparto non deve faticare poi molto per contenere un’Udinese che davanti combina davvero poco.

Denzel DUMFRIES 6 – A lungo è l’incubo di San Siro, con troppe imprecisioni e susseguenti, inevitabili, mugugni. Poi però riesce a redimersi, con l’assist del secondo gol. E alla fine si salva anche lui.

Nicolò BARELLA 7 – Nel primo tempo è Barella vs Udinese, con il centrocampista interista che si applica come una regola matematica: tendente a infinito. Al di là di quello: una certezza in rendimento e grinta. Super giocatore. Dall’80 Stefano SENSI – sv.

Marcelo BROZOVIC 6,5 – Non sarà da Oscar, ma la regia anche oggi è di qualità.

Hakan CALHANOGLU 6 – Forse il meno brillante dei 3 in mezzo al campo, ma autore comunque di un match superiore alle ultime uscite. Dal 70’ Arturo VIDAL 6,5 – Venti minuti a buon livello: un gol sfiorato, una buonissima intensità messa in campo: voglia di

Ivan PERISIC 7 – Il velo nell’azione del gol vale l’intera prestazione. A questo però aggiungiamo una dedizione difensiva per questo ruolo che ormai, spesso, non fa nemmeno più notizia. E invece è tutt’altro che banale. Dall'85' Federico DIMARCO - sv.

Joaquin CORREA 7 – Per un tempo fa infuriare San Siro, ricordando quelle giornate alla ‘Chino Recoba’, quelle dove girava male. Poi però si innesca, si illumina, con l’uno-due che risolve il pomeriggio dell’Inter. Esattamente come faceva il ‘Chino’. Déjà vu. Dal 70’ Alexis SANCHEZ 6,5 – Entra con lo spirito giusto: vivace, attivo, con voglia di farsi vedere e di incrementare il vantaggio.

Edin DZEKO 6,5 – Come al solito regista offensivo più che prima punta e attaccante da finalizzazione. Ma in questa Inter targata Simone Inzaghi va benissimo così. Per la prima volta non va in gol al Meazza, ma la prestazione è comunque ampiamente positiva. Dall’80 Lautaro MARTINEZ – sv.

All. Simone INZAGHI 6,5 – La sua Inter si dimostra squadra intelligente, consapevole dei propri mezzi e che non va in panico nonostante a lungo l’Udinese tiri su un bel muro. Ne esce alla distanza e lo fa col piglio di chi ha in mano la situazione al di là di quanto accada in campo. Un buono, buonissimo segno.

Le pagelle dell'Udinese

Marco SILVESTRI 6,5 – Ci mette le mani in più di un’occasione. L’Inter martella ma lui si fa sempre trovare pronto.

Rodrigo BECAO 6 – Partita ampiamente positiva. L’Udinese mette su una sorta di semi barricata e la difesa friulana è a lungo protagonista.

Bram NUYTINCK 5 – Non gioca una brutta partita, ma sull’episodio del gol ha davvero troppe colpe, è davvero troppo ingenuo nella gestione di Correa.

SAMIR 6,5 – Salva in area piccola in più di una situazione, confermandosi difensore di buonissimo livello.

Nahuel MOLINA 5,5 – Non è pericoloso come in altre occasioni e in contropiede tiene per due occasioni un po’ troppo il pallone, facendo sfumare la chance. Dall’89’ Brandon SOPPY – sv.

Mato JAJALO 5,5 – Un po’ meno brillante rispetto ai compagni di reparto. Dal 58’ WALACE 6 – Ingresso in campo assolutamente onesto. Prova a mettersi lì per dare una mano ai compagni e gioca un buon match.

Jean-Victor MAKENGO 6 – Ci mette intensità e tanta dedizione. L’Udinese uscirà anche sconfitta ma la sua prova, singolarmente, non è da buttare. Dal 70’ Tolgay ARSLAN 6 – Ingresso in campo senza particolari squilli.

Jens STRYGER-LARSEN 5,5 – Perisic è un cliente tosto e oggi il danese lo fa ben percepire anche a quelli seduti a casa. Dal 70’ Iyenoma UDOGIE 6 – E’ nell’azione che porta al gol poi annullato ai friulani: nel senso che è lui l’uomo in fuorigioco.

Roberto PEREYRA 6 – Prova a metterci qualche lampo, a cercare un dribbling per far saltare una linea di pressing. Non è facile però contro un’Inter molto attenta e pimpante dal punto di vista fisico.

Isaac SUCCESS 6 – Confermato da Gotti dopo il gol al Verona, nel primo tempo mette in campo tutto il suo fisico. Prova dinamica contro una squadra complicata come l'Inter. Dal 58’ Gerard DEULOFEU 6 – Prova a portare un po’ di qualità e brio a una manovra offensiva quasi del tutto assente. Non è semplice, ma sull’unica occasione buona aveva anche trovato il gol.

BETO 5,5 – Oggi è messo sotto fisicamente da una difesa nerazzurri che in termini di centimetri non si fa ‘fregare’ dalle sue giocate, com’era successo invece a tanti nelle tre precedenti giornate.

All. Luca GOTTI 6 – La sua Udinese si conferma squadra preparata e con le idee chiare sul da farsi in campo. Concetti semplici, ma ben applicati. Molla, anche fisicamente, alla distanza. Ma il gap qualitativo con l’Inter è troppo superiore e onestamente più di così non si poteva chiedere.

