Inter-Juventus stuzzica la fantasia anche del ct azzurro Roberto Mancini, che oggi si trovava alla settima edizione del Premio Colalucci: "Juve-Inter è sempre stata una partita importante in Italia, non solo quando allenavo io i nerazzurri, anche prima. Sono due squadre che hanno fatto la storia del calcio"

Tanti italiani in campo

"Dà soddisfazione, ma saranno sempre troppo pochi per quello che gli italiani possono fare. Detto questo sarà una bella partita, non penso decisiva perché siamo all’inizio. La Juve insegue e deve cercare di vincere, l’Inter farà la sua gara, è aperta a qualsiasi risultato”.

Serie A Allegri, crocevia Inter: la Juve "corto muso" al crash test 25 MINUTI FA

Mourinho contro Spalletti

“Molto bella anche questa, il Napoli sta facendo bene e penso possa essere una candidata per lo scudetto, sarà un bel test. Insieme al Milan è la squadra che gioca meglio, merita di essere lì e giocano insieme da tanti anni"

Sull'Inter

“È arrivato da tre mesi, penso che abbia bisogno di tempo per ambientarsi, l’Inter non è un club così semplice. Quando bisogna vincere tutte le partite non è scontato riuscirci, penso si debba ambientare ma mi pare abbia fatto un buon lavoro”.

Le nuove maglie della Serie A 2021-2022

Serie A Mihajlovic: "Ibra? A Sanremo ha cantato da schifo" UN' ORA FA