Claudio Marchisio, a margine della presentazione della L84, la società di futsal neopromossa in serie A di cui è testimonial, ha parlato dei problemi della Juventus e non solo.

"Il problema non è Allegri con i giovani, ma chi ha ancora la voglia e la linfa in questo momento di tirare fuori ancora di più per far risollevare i giovani, anche tra i senatori. Locatelli che arriva in una situazione del genere non è facilitato nel suo processo di crescita. Sono più i senatori, chi arriva da vittorie europee, chi arriva da annate difficili, chi è a fine carriera e forse dice 'ho già vinto' e non ha più gli stimoli. I primi stimoli devono arrivare da loro e devono essere trasmessi ai giovani. È vero che i giovani devono prendersi le proprie responsabilità, indossare una maglia che pesa, ma nello stesso tempo c'è sempre bisogno dei senatori che dopo tanti anni di vittorie riescono a tirare fuori quell'energia che i giovani hanno e che può fare la differenza"

Serie A Mourinho: "Non siamo candidati a nulla, solo a vincere la prossima” UN' ORA FA

Ronaldo

"Credo che sia mancato un progetto solido e lineare. Prendiamo Cristiano Ronaldo, il problema era lui? È andato via, segna, allora il problema non era lui. Io credo che intorno a Ronaldo non sia stata costruita la squadra giusta, un giocatore come lui non sia stato accompagnato da una squadra adatta a lui."

Centrocampo

"Possiamo dire che manca qualcosa, ma non è che i problemi sono solo in un reparto. Io penso che dal centrocampo nasce la base per una squadra, ma si difende e si attacca in 11. Non è sempre colpa di una papera del portiere, bisogna anche vedere come arrivano a tirare in porta, la fase difensiva dipende da tutti. Serve sacrificio, attenzione. Ci sono tanti piccoli errori che poi portano a subire tutti insieme"

Le nuove maglie della Serie A 2021-2022

Serie A Mourinho: "Dobbiamo trasformare la tristezza in motivazione" 3 ORE FA