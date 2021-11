Paulo Dybala ha saltato il match dell'Olimpico contro la Lazio ma con tutta probabilità potrebbe rientrare nella prossima gara in programma per la Juventus, e cioé quella di Champions League contro il Chelsea.

Come sto? Bene, bene. Domani sono in squadra"

Intercettato dai giornalisti di SkySport all'ingresso del Pala Alpitour di Torino, in vista della finale delle Atp Finals tra Medvedev e Zverev, l'argentino ha rassicurato sulle proprie condizioni fisiche dopo che un problema a un polpaccio rimediato con l'Argentina lo ha costretto allo stop con la Lazio.

Un'altra buona notizia per Max Allegri, dopo i tre punti incamerati contro i biancocelesti guidati dall'ex allenatore bianconero, Maurizio Sarri. "Ieri non ha fatto allenamento, ma oggi proverà dopo una settimana. Lui vuole giocare, non ha problemi ma con il polpaccio bisogna stare attenti", aveva detto il tecnico livornese sulle condizioni di Dybala prima del match di sabato, lasciando presagire un turno di riposo per lui.

