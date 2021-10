Intervistato poco prima del calcio d'inizio dell'Olimpico, dove i Nerazzurri affronteranno la Lazio di Sarri , il ds dell'Inter Piero Ausilio ha parlato del nodo calendari internazionali oltre che delle sensazioni riguardanti il big match di questo sabato sera. Ausilio ha inoltre glissato sulla polemica lanciata ieri da Rocco Commisso in sede del Financial Times.

Sulle assenze dei sudamericani

Serie A Spezia-Salernitana 2-1, pagelle: Kovalenko splendido 17 MINUTI FA

"Siamo l'Inter, siamo competitivi nei primi undici. Certo non è stato facile preparare questa partita con cinque sudamericani che sono arrivati stanotte e pochi giocatori. Ma pensare a posticipi non era possibile per mancanza di spazio. Dobbiamo giocarla, speriamo di fare un'ottima partita. Chi è fuori potrà essere utile a gara in corso".

Era possibile uno stop della Serie A?

"Guardando il calendario era impossibile, non c'erano spazi. Abbiamo anche la Supercoppa quindi non c'erano soluzioni per noi, ma come per l'Inter o per la Lega. Il problema è di chi ha pensato a questo calendario di partite mettendo tre gare fra settembre e ottobre tre gare delle qualificazioni sudamericane, assolutamente fuori luogo".

Sul rendez-vous Inzaghi-Lazio

"E' tranquillo, poi come giusto come sia dopo 22 anni con la Lazio un po' di emozione c'è. Ma ha preparato la partita come tutte le altre. Ci sarà emozione nel ritrovare i vecchi tifosi, poi al fischio d'inizio avrà attenzioni solo per l'Inter".

Sulle parole di Commisso

"Io rispondo solo a Pradè, Commisso ha un altro ruolo".

Sul fondo Pif

"Non so chi sia".

Le nuove maglie della Serie A 2021-2022

Serie A Lazio-Inter, le ufficiali: Perisic con Dzeko, Lautaro in panchina UN' ORA FA