Il Bologna trova continuità e, dopo il Cagliari, si impone anche sulla Sampdoria. Al Ferraris finisce 2-1 per la formazione dell'ex Mihajlovic, che esulta grazie alle reti di Svanberg e di Arnautovic. In mezzo, un paio di minuti prima della rete dell'austriaco, il momentaneo pareggio di Thorsby. Vittoria di personalità dei felsinei in una gara bella e vibrante dall'inizio alla fine, tra palle gol a pioggia da una parte e dall'altra e parate dei due portieri. Il Bologna impreziosisce la propria classifica, la Samp continua a soffrire.

Sampdoria-Bologna 1-2 (primo tempo 0-0)

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski (85' Dragusin), Yoshida, Colley (73' Chabot), Augello (85' Murru); Candreva, Ekdal, Thorsby, Askildsen (68' Ciervo); Gabbiadini (68' Torregrossa), Caputo. All. D'Aversa

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri (46' Skov Olsen), Dominguez (83' Binks), Svanberg, Hickey; Soriano (83' Mbaye), Barrow (76' Sansone); Arnautovic (90' van Hoojidonk). All. Mihajlovic

Arbitro: Gianluca Manganiello

Gol: 47' Svanberg (B), 77' Thorsby (S), 79' Arnautovic (B)

Assist: Soriano (B, 0-1), Yoshida (S, 1-1), Svanberg (B, 1-2)

Ammoniti: Hickey, Gabbiadini, Colley, Ekdal, Murru

Espulsi: nessuno

