Belotti ci prova. Il capitano del Torino non gioca dal 28 agosto scorso, dalla trasferta di Firenze e non ha più messo piede in campo a causa dell'infortunio al tendine peroneo. Una assenza molto lunga a cui Juric sta cercando, a suo modo, di sopperire, nonostante i granata siano comunque protagonisti di un buon avvio di campionato (stadio Grande Torino, però, ci prova. Il capitano delnon gioca dal 28 agosto scorso, dalla trasferta di Firenze e non ha più messo piede in campo a causa dell'infortunio al. Una assenza molto lunga a cuista cercando, a suo modo, di sopperire, nonostante i granata siano comunque protagonisti di un buon avvio di campionato ( la classifica ). Allo, però, arriverà la Juventus e per l'occasione il "Gallo” proverà a fare tutto il possibile per essere a disposizione.

Il classe '93, infatti, sta molto meglio e già da qualche giorno ha cominciato ad allenarsi. L'obiettivo, o per meglio dire la sfida, è quello di essere in campo contro la Juventus nel derby. Almeno per uno scorcio di gara. Anche se, doveroso sottolinearlo, Belotti non ha ancora cominciato a lavorare col gruppo, effettuando solo sedute di differenziato. In campo dovrebbe esserci Sanabria sostenuto dal duo Brekalo-Linetty.

