Il sottosegretario alla salute Andrea Costa, raggiunto da Radio 24, ha rilasciato importanti considerazioni sulla ripartenza del campionato con il pubblico.

"Io credo che sicuramente possiamo affermare che ci sarà la ripresa del campionato con il pubblico in presenza, con una percentuale inferiore al 100% almeno in una fase iniziale".

Tifosi della Roma allo stadio Olimpico durante Roma-Wolfsberger - Europa League 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Non è stato specificato se l'utilizzo del green pass verrà reso obbligatorio per l'entrata negli stadi durante la prossima stagione. "Parlare di stadi adesso è prematuro, dobbiamo valutare quello che sarà l'andamento delle prossime settimane. Il dato positivo è che ad oggi 26 milioni di concittadini si sono vaccinati e siamo arrivati al 48% della popolazione. Siamo in momento in cui gli italiani si stanno ancora vaccinando, e questo potrà modificare in positivo il quadro perché se aumenterà il numero dei vaccinati ovviamente la situazione non potrà che migliorare" ha aggiunto Costa.

Gravina: "Aiutare il calcio vuol dire aiutare l'Italia"

