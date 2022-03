Milan Skriniar è stato premiato per la terza volta di fila come calciatore slovacco dell’anno. Per il difensore nell’Inter ancora una volta un bel riconoscimento per il rendimento stagionale. Skriniar però, come tanti in casa Inter, è ancora in attesa del rinnovo. A margine della premiazione arriva qualche indicazione proprio su questo argomento: “Felice e orgoglioso del premio. Senza dubbio mi ha aiutato il fatto di aver vinto con l’Inter. Abbiamo vinto lo scudetto e pure quest’anno possiamo ripeterci, anche se siamo un po’ indietro in classifica, ma non è ancora finita. La Serie A è un campionato molto equilibrato, abbiamo sbagliato qualcosa purtroppo, ma torneremo a vincere presto”.

Più nello specifico, proprio alla domanda sul rinnovo, sono state queste le parole di Skriniar: “Penso che rimarrò all’Inter. Ho un contratto fino al 2023. Vedremo se i dirigenti del club mi proporranno un nuovo contratto, ma credo di sì. Penso siano soddisfatti delle mie prestazioni, vedremo”.

Ad

Serie A Gravina: "Juve fuori dalla Serie A se va avanti la Superlega" 3 ORE FA

Allegri: "L'obiettivo è andare a -1 dall'Inter, al 6 gennaio nessuno lo immaginava"

Serie A Leo Messi cittadino onorario di San Severino Marche 4 ORE FA