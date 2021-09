"Non è un ragazzo, è un uomo. È un piacere giocare al suo fianco, porta tantissimo alla squadra. Spero di giocare tante partite insieme a lui in futuro e di averlo sempre vicino", basterebbero queste parole pronunciate dal suo compagno di Nazionale Paul Pogba per descrivere al meglio Aurélien Tchouaméni, stella nascente del calcio francese ed internazionale. Dopo la scorsa stagione giocata su altissimi livelli con la maglia del Monaco, il centrocampista classe 2000 si è guadagnato la chiamata di Deschamps: un esordio assoluto con addosso la maglia dei Bleus riassunto al meglio dalle parole del compagno di reparto ex Juventus. Tutto il secondo tempo giocato contro la Bosnia, 83 minuti di altissima intensità - poi - nel pareggio della Francia contro l'Ucraina, due prestazioni che non potevano certo passare inosservate agli occhi dei grandi club d'Europa.

Nel mirino della Juventus

Un talento che, comunque, ormai da anni era entrato nei radar anche delle big del nostro campionato: nel 2018 - quando Tchouaméni militava ancora nel Bordeaux - l'Inter si era avvicinato timidamente a lui provando il colpo il prospettiva, più recentemente - poi - è stata la Juventus a fare più di qualche semplice pensiero al mediano d'oltralpe: nella scorsa estate, la valutazione del Monaco rispetto al cartellino del classe 2000 era stata di 30 milioni, una cifra che - di fatto - aveva scoraggiato la dirigenza bianconera considerando anche lo stallo delle uscite legate al centrocampo - con McKennie e Ramsey su tutte. All'ombra della Mole, però, non sembrano essersi dati per vinti, con la quotazione di Tchouaméni comunque destinata a salire visto il recente exploit internazionale, ma con la Juve pronta a sferrare il colpo. E chissà che i compagni di Nazionale Pogba, Coman e Rabiot - ex o attuali giocatori della Juve - possano giocare un ruolo fondamentale per il futuro della giovane stella francese.

Fisicità e qualità al servizio della squadra

"Energia, qualità tecnica e un'incredibile fisicità", ancora parole di Pogba - apparso come stregato dalle doti tecniche del giovane Tchouaméni: cresciuto nelle giovanili del Bordeaux, ha esordito in prima squadra nel 2018 all'età di 18 anni, garantendosi - dopo due stagioni di alto livello - il passaggio al Monaco. 43 presenze, 3 gol e 4 assist per lui nella scorsa stagione con la maglia dei monegaschi, autentico faro al centro del campo capace di raccogliere palloni davanti alla difesa e smistarli per costruire gioco. Qualcosa che - di fatto - potrebbe fare proprio al caso del 4-3-3 di Massimiliano Allegri, per una posizione in campo che al momento è stata spesso ricoperta da Bentancur, sicuramente più a suo agio nel ruolo di mezzala.

Dalla Francia: "Allegri potrebbe affidarsi a lui a occhi chiusi"

Per conoscere meglio il giocatore e la situazione legata al futuro di Aurélien Tchouaméni, ci siamo rivolti ai colleghi di Eurosport Francia.

L'esposione di Tchouaméni è una sorpresa anche tra i confini francesi o era già considerata una stella?

Tchouaméni è sempre stato un buon prospetto: dopo il suo esordio con il club in cui è cresciuto (Bordeaux), ha affrontato qualche problema quando è arrivato al Monaco nell'inverno 2020 riuscendo - comunque - ad imporsi come titolare indiscusso lo scorso anno. Ha giocato una stagione incredibile. Stato d'animo irreprensibile e dedito all'applicarsi al massimo in quello che fa, questo è sempre stato chiaro a tutti. Non ancora una vera e propria star in Francia - il grande pubblico non lo conosce - ma lo diventerà sicuramente. Nel suo ruolo, rappresenta il futuro della Nazionale francese. Era il capitano della Francia Under 19 e nella scorsa stagione è stato eletto Miglior Giovane della Ligue 1.

Quali sono le sue caratteristiche principali e i suoi punti di forza?

Giocatore dedito al proprio compito in campo, super recuperatore - considerando che ha recuperato più palloni lo scorso anno in Ligue 1, grande impatto atletico, pulito tecnicamente, leader naturale, ottima intelligenza nel posizionamento in campo. È molto maturo per la sua età, ha avuto crescita progressiva e ha poche partite saltate . Un ottimo numero 8 con una formazione da centravanti.

Aurélien Tchouaméni, Ucraina-Francia Credit Foto Getty Images

Ci sono voci di mercato o indiscrezioni sul suo futuro?

Il Monaco non lo lascerà sicuramente subito - considerando che ha un contratto fino al 2024 - ma si parla della volontà della Juventus di averlo già dalla prossima estate - ma questo lo sapete già! Oltre alla Juve, sono su di lui anche Real Madrid e Chelsea. È stato acquistato per 18 milioni di euro dal Monaco, quindi c'è un'enorme plusvalenza in arrivo.

Sarebbe già pronto per la Serie A se la Juventus dovesse decidere di puntare su di lui? E cosa potrebbe dare in più ai bianconeri?

Ovviamente avrebbe bisogno di tempo per adattarsi e superare lo stress dettato dal lasciare la Francia o dalla sua giovane età, ma è un giocatore intelligente e - soprattutto - un gran lavoratore. Non gli servirebbe molto tempo per guadagnarsi sempre più minuti in campo. Per la Juve sarebbe un elemento su cui Allegri potrebbe fare affidamento a occhi chiusi, con un potenziale di crescita molto importante. Porterebbe il suo grande impatto difensivo, pronto a svolgere quei compiti meno piacevoli..

