Calcio

Calciomercato, Spalletti avvisa De Laurentiis: "Koulibaly è incedibile, non è uguale agli altri"

SERIE A - Alla vigilia dell'ultima conferenza stampa della stagione Luciano Spalletti è sibillino sul futuro di Kalidou Koulibaly: "La società sa bene il valore di Kalidou, non è uguale agli altri per troppi motivi, probabilmente per qualcuno serve un'attenzione differente".

00:03:32, 16 minuti fa