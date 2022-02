Sorpasso e controsorpasso. Al termine di una bellissima partita, giocata a ritmi elevatissimi e mossa da un'accesissima rivalità, la Fiorentina - in inferiorità numerica per l'espulsione di Martinez Quarta al 79' - supera in trasferta e all'ultimo secondo l'Atalanta 2-3 con la volée di Milenkovic. Questo dopo la doppietta di Piatek dal dischetto e, in mezzo, fantastiche reti di Zappacosta e Boga. Ora, per i Viola, una tra Juventus e Sassuolo con la concreta possibilità di ritrovare subito l'ex bomber Dusan Vlahovic.

Esultanza di gruppo al gol di Piatek in Atalanta-Fiorentina - Coppa Italia 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Il tabellino

ATALANTA-FIORENTINA 2-3

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Palomino (37' Koopmeiners), Djimsiti, Demiral; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Malinovskyi (74' Muriel), Pasalic (74' Pessina); Boga. All.: Gasperini.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli (60' Bonaventura), Torreira, Maleh (81' Milenkovic); Gonzalez (59' Sottil), Piatek, Saponara (75' Ikoné). All.: Italiano.

Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna.

Gol: 9' rig. e 71' Piatek (F), 30' Zappacosta (A), 56' Boga (A), 90'+3 Milenkovic (F).

Assist: Freuler (A, 1-1), Bonaventura (F, 2-3).

Note - Recupero: 4+3. Espulso: 79' Martinez Quarta (F) per doppia ammonizione. Ammoniti: De Roon, Pasalic, Igor.

La cronaca della partita in 14 momenti chiave

9' - GOL DELLA FIORENTINA CON PIATEK SU RIGORE! Penalty assegnato con l'ausilio del VAR-check, che scova un pestone di De Roon ai danni di Nico Gonzlez, appena dentro l'area. Dal dischetto, l'ex Hertha Berlino, Milan e Genoa spiazza Musso: 0-1!

Piatek segna su rigore in Atalanta-Fiorentina - Coppa Italia 2021/2022 Credit Foto Getty Images

10' - GRAN GIRATA MANCINA IN AREA DI MALEH su chiusura aerea di Maleh: palla deviata di poco a lato, ma Fiorentina subito vicinissima al raddoppio!

22' - ACCELERAZIONE SUPERSONICA DI BOGA! Nessuno lo prende per 40 metri, poi Igor è bravo a coprirgli lo spazio per il cross: Terracciano, allora, s'impossessa del pallone.

27' - NICO GONZALEZ! Sinistro a giro angolatissimo: Musso ci arriva e respinge.

30' - GOL DELL'ATALANTA CON ZAPPACOSTA! GOL FAVOLOSO! Freuler se ne va sulla mancina, entra in area e la cede all'ex Chelsea, il cui destro a giro da un bacio alla traversa e si insacca PER L'1-1!

Esultanza di gruppo al gol di Zappacosta in Atalanta-Fiorentina - Coppa Italia 2021/2022 Credit Foto Getty Images

45'+2 - PALO PIENO DI BOGA! Tacco dell'ex Sassuolo sulla sinistra per Zappacosta, che lo riserve: tocco morbido e delizioso con la palla a stamparsi sul montante. Poi Pasalic, due volte, non riesce a ribadire in rete.

54' - PIATEK! Colpo di testa ravvicinato su punizione dalla mancina di Biraghi: palla di poco alta. Pericolosissima la Fiorentina!

56' - GOL DELL'ATALANTA CON BOGA! L'ex Sassuolo, arrivato a gennaio per 22 milioni di euro, liquida Odriozola e Martinez Quarta, entra in area e, a tu per tu con Terracciano in uscita, insacca all'angolino. L'Atalanta l'ha ribaltata: 2-1!

Boga esulta per il suo gol con la maglia dell'Atalanta - Coppa Italia 2021/2022 Credit Foto Getty Images

71' - GOL DELLA FIORENTINA CON PIATEK! Questo dopo il rigore calciato dallo stesso ex Milan e respinto da Muso, che però non può nulla sul tap in. Penalty netto, assegnato per gamba alta in area di Koopmeiners su Maleh: 2-2!

Piatek esulta per un gol in Atalanta-Fiorentina - Coppa Italia 2021/2022 Credit Foto Getty Images

78' - TRAVERSA DI ZAPPACOSTA! Grande invito del neoentrato Pesina per l'ex Chelsea, che apre il piatto destro ma colpisce il legno più alto!

79' - DOPPIO GIALLO ED ESPULSIONE PER MARTINEZ QUARTA, che va in tackle falloso sul velocissimo Muriel. Fiorentina in inferiorità numerica. Italiano si copre togliendo Maleh per Milenkovic: sarà invece il cambio decisivo in ottica offensiva...

90'+2 - DJIMSITI A TU PER TU CON TERRACCIANO! Strordinario recupero di Torreira!

90'+3 - ANCORA DJIMSITI, QUESTA VOLTA DI TESTA! Palla che esce di un nulla, su cross dalla destra di Hateboer!

90'+3 - GOL DELLA FIORENTINA CON MILENKOVIC! Sugli sviluppi di un calcio di punizione lungo, sponda al limite dell'area di Bonaventura, palla palleggiata e scaraventata al volo in rete dal difensore serbo a 92 minuti e 59 secondi: un gol fantastico del 2-3 all'ultimo respiro! L'arbitro valuterà poi la regolarità della rete al VAR per una situazione "poco chiara" al limite dell'area, ma viene tutto convalidato: la Fiorentina è in semifinale di Coppa Italia!

Milenkovic per un gol in Atalanta-Fiorentina - Coppa Italia 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Il momento social

Il migliore

Boga. Irrefrenabile, là davanti, l'ex Sassuolo. Un gol, un palo, un dialogo continuo e proficuo con Zappaccosta. La sensazione è che, sotto la guida di Gasperini, potrà fare davvero grandi cose.

Zappacosta e Boga esultano per un gol in Atalanta-Fiorentina - Coppa Italia 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Il peggiore

Martinez Quarta. Troppo avventato negli interventi. Anche se, alla fine, paradossalmente, la sua espulsione sarà proprio la chiave del successo viola...

Le pagelle

Gasperini: "Non si può ridurre tutto quello fatto a vincere un titolo"

