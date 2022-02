Atalanta-Fiorentina , match valido per i quarti di finale di Coppa Italia 2021-2022, si è concluso sul punteggio di 2-3, frutto delle reti di Krzysztof Piatek (doppietta), Davide Zappacosta, Jérémie Boga e Nikola Milenkovic. Gara arbitrata da Michael Fabbri di ravenna. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita del Gewiss Stadium.

Le pagelle dell'Atalanta

Juan MUSSO 6,5: dalla sua, un rigore parato - anche se non in maniera decisiva - ai danni di Piatek. Nel primo tempo compie due interventi di grande spessore. Imparabile la stoccata di Milenkovic.

José Luis PALOMINO 5: disimpegni sbagliati e interventi fuori tempo. L'argentino uscirà al 37' del primo tempo per un problema alla coscia destra, ma dopo un inizio di gara non proprio da ricordare.

Dal 37' Teun Koopmeiners 5,5: sembra essere mosso da un motorino, nei primi minuti dal suo ingresso in campo. Tuttavia, è piuttosto maldestro nell'intervento che regala il secondo rigore alla Fiorentina.

Berat DJIMSITI 5,5: due occasionissime sottoporta non sfrutta, appena prima del gol di Milenkovic. Non è il suo mestiere, vero, ma certe chance vanno capitalizzate.

Merih DEMIRAL 6,5: prestazione puntuale, precisa, ricca di disimpegni.

Hans HATEBOER 7: moto perpetuo sulla destra, da cui sfodera un quantitativo industriale di cross.

Marten DE ROON 6: il pestone che rifila a Nico Gonzalez, poi si riprende e, in mediana, spinge e chiude in continuazione.

Remo FREULER 7: suo l'assist vincente per Zappacosta, in occasione del momentaneo 1-1. Solita prova di quantità e qualità che ben si amalgamano a metà campo.

Davide ZAPPACOSTA 7,5: rullo compressore della fascia sinistra. Un gol da cineteca, una traversa e tanta, tantissima corsa.

Ruslan MALINOVSKYI 6: qualche assist ben assestato nella prima mezz'ora di gioco. Cala d'intensità nella ripresa.

Dal 74' Luis Muriel 6,5: come sempre diventa immarcabile e getta scompiglio tra le maglie della difesa avversaria. Costringendo, peraltro, Martinez Quarta al cartellino rosso.

Mario PASALIC 6: non riesce a spedire la palla in rete in tap in sul palo di Boga. Là davanti gioca bene, tuttavia senza strafare.

Dal 74' Matteo Pessina 6,5: protagonista di una grande "prolunga" per il piatto che Zappacosta scarica sulla traversa. Entra subito molto vivace in partita.

Jérémie BOGA 7,5: irrefrenabile, là davanti, l'ex Sassuolo. Un gol, un palo, un dialogo continuo e proficuo con Zappaccosta. La sensazione è che, sotto la guida di Gasperini, potrà fare davvero grandi cose.

Mister Gian Piero GASPERINI 6: sconfitta sfortunata. Non ci sono particolari demeriti. Un po' di attenzione in più nei contrasti in area nerazzurra, tuttavia, non guasterebbe.

Le pagelle della Fiorentina

Pietro TERRACCIANO 6: nessuna possibilità d'intervento sui gol di Zappacosta e Boga.

Alvaro ODRIOZOLA 5,5: Zappacosta e Boga gli sfuggono spesso e volentieri. Il compito, tuttavia, era piuttosto ostico.

Lucas MARTINEZ QUARTA 4,5: troppo avventato negli interventi. Anche se, alla fine, paradossalmente, la sua espulsione sarà proprio la chiave del successo viola...

IGOR 7: disputa un partitone, al centro della difesa viola. Riesce perfino nel tentativo di sbarrare la strada a Boga quando gli capita sotto tiro.

Cristiano BIRAGHI 6,5: molto bene sui cali piazzati. Palloni tesi e ben calibrati da parte dell'ex Inter.

Gaetano CASTROVILLI 5,5: non va oltre il compitno. Lontano parente del Castrovilli straripante ammirato nelle sue prime presenze in maglia viola.

Dal 60' Giacomo Bonaventura 6,5: ha il merito di confezionare la sponda vincente per la splendida rete di Milenkovic.

Lucas TORREIRA 7: non si contano i chilometri percorsi e i palloni recuperati. Partita di grandissimo sacrificio.

Youssef MALEH 6,5: guadagna il penalty che porterà al momentaneo 2-2 ed è protagonista di numerosi inserimenti interessanti.

Dall'81' Nikola Milenkovic 7: entra per dare un riparo alla Fiorentina, in difesa, dopo l'espulsione di Martinez Quarta, finisce per risultare decisivo in zona gol con una stoccata da biliardo al volo, dopo un'azione di palleggio, da manuale del calcio.

Nicolas GONZALEZ 6,5: guadagna il penalty, si muove con verve, velocità e impegno. La strada è quella giusta.

Dal 59' Riccardo Sottil 6: s'intende bene con Piatek anche se la vera occasione non arriva.

Krzysztof PIATEK 7: "un rigore e mezzo" con cui segna una doppietta e tanta fame in area di rigore. Può essere proprio lui, ancor prima di Cabral, l'erede di Dusan Vlahovic.

Riccardo SAPONARA 6: una conclusione da fuori e buone aperture per tutto il reparto offensivo. Va nettamente migliorata, tuttavia, la tenuta fisica.

Dal 75' Jonathan Ikoné 5: evidentemente sbaglia gli scarpini, perché scivola senz'appello in occasione di un contropiede, malamente sprecato.

Mister Vincenzo ITALIANO 7: in dieci uomini, alla sua squadra in inferiorità numerica, ordina di catapultarsi in attacco al minuto 93' per - a detta sua - "provare a evitare i tempi supplementari". All in "preso" e chapeau!

