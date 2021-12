Con una nota ufficiale, la Juventus ha comunicato l’esito dei tamponi molecolari effettuati nella giornata di giovedì 30 dicembre. Sono due i giocatori risultati positivi al Coronavirus. Il nome più pesante è certamente quello di Arthur. Il brasiliano non sarà presente nel big match di Torino contro il Napoli, in programma giovedì 6 gennaio, al pari dei compagno di squadra Carlo Pinsoglio.

Il comunicato del club

Juventus Football Club comunica che, nel corso della procedura di screening per la ripresa dell'attività agonistica, è emersa la positività al Covid-19 dei calciatori Carlo Pinsoglio e Arthur.

I suddetti calciatori stanno già osservando le norme previste e sono stati posti in isolamento, in ossequio al protocollo sanitario in vigore.

