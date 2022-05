Calcio

Di Lorenzo dopo Torino-Napoli: "Scudetto? Ci dispiace, ma la stagione del Napoli è positiva"

SERIE A - Giovanni Di Lorenzo dopo il successo di misura allo stadio 'Grande Torino' che consolida il Napoli al terzo posto, analizza così la stagione della squadra di Spalletti: "Ci spiace non lottare fino in fondo per lo Scudetto ma la stagione è comunque positiva. Cosa ci è mancato? Qualche punto in più con le piccole".

00:00:52, 15 ore fa