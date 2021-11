Empoli-Genoa, match valido per la 12a giornata della massima serie è terminata con il punteggio di 2-2, frutto delle reti di Criscito (su rigore), Di Francesco, Zurkowski e Bianchi. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle dell'Empoli

Guglielmo VICARIO 6: intuisce il rigore di Criscito, ma non può arrivarci. Chiamato in causa risponde sempre presente.

Riccardo FIAMOZZI 5: provoca il rigore dello 0-1 con un fallo di mano evitabile e nel finale stava per regalare un ulteriore palla gol al Genoa.(dal 79’ ISMAJLI s.v.)

Lorenzo TONELLI 6: annulla Caicedo con una marcatura a uomo senza sbavature.

Mattia VITI 6: buona prova del giovane centrale. Si fa vedere anche in alcune uscite palla al piede con disinvoltura.

Riccardo MARCHIZZA 5: compitino, mai un incursione degna di nota. (dal 59’ PARISI 6,5: porta vivacità sull'esterno e innesca l'azione 2-1.)

Nicolas HAAS 5: è tra i sostituiti di Andreazzoli nel secondo tempo per cambiare la storia del match. Non brilla e soffre nel primo tempo (dal 59’ ZURKOWSKI 7,5: entra al 60' ed è devastante. Assist e gol, il suo ingresso cambia radicalmente la serata dell'Empoli)

Leo STULAC 5: non fa girare la squadra in regia, discreto il lavoro davanti alla difesa. (dal 59’ RICCI 6,5: positivo il suo impatto con la partita)

Filippo BANDINELLI 5: spreca una buona opportunità nel primo tempo, una delle poche dei suoi nella prima frazione. Perde palla in uscita in un paio di occasioni (dal 46’ CUTRONE 6,5: entra all'intervallo con la sua consueta grinta che stimola i compagni)

Liam HENDERSON 5,5: fatica nel ruolo di trequartista, poco determinante in fase di innesco delle punte.

Federico DI FRANCESCO 6.5: ritrova il gol che lo riscatta dopo una prima ora di gioco poco spumeggiante. Terza rete stagionale, ora è chiamato a mantenersi decisivo negli ultimi metri.

Andrea PINAMONTI 6: riceve poche palle giocabili, al merito di sviluppare l'azione del pareggio empolese.

All. Aurelio ANDREAZZOLI 6: soffre il Genoa in avvio e non riesce a cambiare il ritmo alla gara nei primi 45'. Poi stravolge la squadra nel secondo tempo e si rivede il miglior Empoli. Vittoria sfuggita a pochi metri dal traguardo, ma classifica comunque spettacolare per i toscani.

Le pagelle del Genoa

Salvatore SIRIGU 6: non colpevole sui gol subiti. Per il resto poco impegnato.

Andrea MASIELLO 6: gioca d'esperienza senza errori fino a che i ritmi sono contenuti. Va in difficoltà nell'ultima mezz'ora.

Johan VASQUEZ 5,5: contiene Pinamonti, ma i gol subiti arrivano dalla sua zona di competenza.

Davide BIRASCHI 5,5: copre bene la sua fascia, non è ovviamente un terzino di spinta. (dal 74’ Paolo GHIGLIONE 6: si fa vedere in avant portando anche la conclusione parata da Vicario)

Domenico CRISCITO 6: rigore perfetto in avvio di gara, si fa saltare troppo facilmente in occasione del primo gol dell'Empoli.

Nicolò ROVELLA 6: buon primo tempo in coppia con Cambiaso. Cala nella ripresa. (dal 69’ Yaya KALLON 5,5: tanta corsa ma poca concretezza)

Milan BADELJ 6: propone diversi assist dalla destra, soffre i ritmi della ripresa.

Stefano STURARO 6: non demerita nel primo tempo in un ruolo inconsueto. Anche lui cala vistosamente nel secondo tempo. (dal 69’ Valon BEHRAMI5: entra ma non si nota)

Andrea CAMBIASO 6: macina chilometri sulla sinistra, crea problemi agli esterni toscani nella prima parte di gara. Subisce la spinta avversaria nella ripresa (dal 78’ Filippo MELEGONI s.v.)

Pablo GALDAMES 6: si abbassa a ricevere palla, svaria sul fronte offensivo ed è uno dei migliori del primo tempo. (dal 74’ Junior BIANCHI 7: entra e regala il pari ai suoi a pochissimo dal 90'. Primo gol in Serie A)

Felipe CAICEDO 5,5: si salva parzialmente con l'assist finale per Bianchi. Un'ombra per tutto il resto della partita.

All Davide BALLARDINI 6: ottimo primo tempo con un approccio diverso rispetto alle ultime uscite. Dopo l'intervallo però il Genoa si sgonfia ed evita la sconfitta solo nel finale. La sua panchina è a rischio e la classifica preoccupa.

