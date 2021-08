Empoli-Lazio, partita valida per la prima giornata di Serie A, andrá in scena allo stadio Castellani di Empoli sabato 21 agosto alle ore 20.45.

Probabili formazioni

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Romagnoli, Marchizza; Ricci, Stulac, Zurkowski; Bajrami; Mancuso, Cutrone. All. Andreazzoli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Correa. All. Sarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Adekanye

Empoli-Lazio, dove vederla in tv e streaming

La sfida Empoli-Lazio verrà trasmessa da DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre)

Statistiche Opta

L’Empoli ha perso ciascuna delle ultime cinque sfide contro la Lazio in Serie A: solo contro Inter e Juventus la squadra toscana ha incassato almeno sei sconfitte di fila nella massima serie.

A partire dagli anni 2000 nessuna squadra ha ottenuto più promozioni dell'Empoli in Serie A: cinque, alla pari del Lecce.

L’Empoli non ha mai pareggiato nel match d’esordio stagionale in Serie A (4V, 9P), vincendo il più recente nel 2018: 2-0 contro il Cagliari con Aurelio Andreazzoli alla guida.

La Lazio ha vinto senza subire gol la prima gara stagionale negli ultimi due campionati di Serie A: i biancocelesti non hanno mai vinto tre gare d’esordio consecutive del massimo campionato mantenendo la porta inviolata.

La Lazio ha realizzato un solo gol nelle ultime cinque partite di campionato, rimanendo a secco di reti nelle tre più recenti. L’ultima volta che i biancocelesti non hanno segnato per quattro match di fila in Serie A risale al settembre 2001.

L’Empoli ha perso solo una delle ultime otto gare casalinghe in Serie A (5V, 2N): sconfitta per 2-4 contro la SPAL nell’aprile 2019.

Dopo aver raccolto un solo punto nelle prime tre gare all’esordio stagionale in Serie A, Maurizio Sarri ha vinto le ultime due. Il neotecnico della Lazio ha perso le ultime due partite in campionato, solo una volta in Serie A ha registrato tre sconfitte di fila: alla guida dell’Empoli nel novembre 2014.

Maurizio Sarri ha allenato l’Empoli in tre stagioni, conquistando nel 2013/14 la promozione nella massima serie - il campionato seguente (2014/15) sempre alla guida della formazione toscana ha debuttato da allenatore in Serie A.

Nedim Bajrami dell’Empoli è stato il giocatore più giovane con almeno cinque gol e cinque assist nella Serie B 2020/21: cinque reti e otto passaggi vincenti per il classe ’99.

Ciro Immobile ha segnato sette reti nelle ultime otto gare al debutto stagionale in Serie A, inclusi cinque gol nelle cinque di queste sfide con la maglia della Lazio.

