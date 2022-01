Grande prova del Sassuolo che vince 5-1 a Empoli: per i neroverdi di Dionisi, che ritrovano il successo dopo 3 partite, vanno a segno Berardi su rigore e gli scatenati Raspadori e Scamacca che firmano una doppietta ciascuno. Secondo passo falso consecutivo in casa invece per i toscani di Andreazzoli, cui non basta il gol del momentaneo 1-1 firmato da Henderson. Partita molto divertente ed equilibrata fino al 60', poi l'Empoli resta in dieci uomini per l'espulsione di Viti (due gialli rimediati in una manciata di secondi) e il Sassuolo dilaga nell'ultima mezz'ora.

Il tabellino

Serie A Empoli-Sassuolo 1-5, pagelle: Raspadori al top, Viti ingenuo 21 MINUTI FA

EMPOLI-SASSUOLO 1-5

EMPOLI (4-3-1-2) - Vicario; Stojanovic, Ismajli, Viti, Marchizza (46' Tonelli); Henderson, Stulac (46' Ricci), Zurkowski; Bajrami (64' Fiamozzi); Di Francesco (30' Cutrone), Pinamonti (77' Asllani). All.: Andreazzoli.

SASSUOLO (4-2-3-1) - Consigli; Toljan, Chiriches (77' Ayhan), Ferrari, Rogerio (77' Muldur); Harroui (61' Frattesi), Lopez; Berardi (89' Ruan), Raspadori, Kyriakopoulos; Defrel (62' Scamacca). All.: Dionisi.

ARBITRO: Manuel Volpi della sezione di Arezzo.

GOL: 13' rig. Berardi (S), 16' Henderson (E), 24' Raspadori (S), 67' Scamacca (S), 71' Raspadori (S), 92' Scamacca (S).

ASSIST: Berardi (S, 1-3), Frattesi (S, 1-5).

AMMONITI: Berardi, Kyriakopoulos, Lopez (S).

ESPULSO: 60' Viti (E).

NOTE - Recupero 2'+3'.

Domenico Berardi in gol in Empoli-Sassuolo Credit Foto Imago

La cronaca in 7 momenti chiave

13' GOOOOOOLLLLL DEL SASSUOLO! BERARDI! 0-1! Henderson stende Berardi in area e Volpi concede il rigore. Esecuzione perfetta dal dischetto di Berardi: pallone da una parte e Vicario dall'altra.

16' GOOOOOLLLL DELL'EMPOLI! HENDERSON! 1-1! Maxime Lopez controlla male un pallone in area e lo serve involontariamente a Henderson che calcia col sinistro beffando Consigli, non impeccabile.

24' GOOOOOOLLL DEL SASSUOLO! RASPADORI! 1-2! L'attaccante avanza per vie centrali, sterza improvvisamente al limite e batte Vicario con uno splendido destro a giro che si insacca nell'angolo basso. Emiliano di nuovo in vantaggio!

60' ESPULSO VITI: EMPOLI IN DIECI Ingenuità del difensore dei toscani che rimedia due cartellini gialli nel giro di pochi secondi per due trattenute ai danni di Berardi.

67' GOOOOOOLLLL DEL SASSUOLO! SCAMACCA! 1-3! Tonelli perde palla dopo un contrasto con Raspadori, Berardi ne approfitta e si presenta a tu per tu con Vicario, tocco per Scamacca che insacca comodamente a porta vuota. Assist di Berardi.

71' GOOOOOOLLL DEL SASSUOLO! RASPADORI! 1-4! Cannonata dal limite di Scamacca, miracolo di Vicario che riesce a deviare il pallone sulla traversa, sulla ribattuta si avventa Raspadori che segna senza problemi a porta vuota.

92' GOOOOOL DEL SASSUOLO! SCAMACCA! 1-5! Frattesi sfonda a destra e crossa, Ismajli respinge ma ancora su Frattesi che serve Scamacca: tocco facile facile da due passi e palla in rete. Assist di Frattesi.

Il momento social

MVP

Giacomo RASPADORI - Il gol del 2-1 è una prodezza strepitosa: sterzata al limite e destro a giro nell'angolino. Nel finale si toglie la soddisfazione di firmare la doppietta. Gioca molto con i compagni partecipando alla manovra. Bravissimo.

Fantacalcio

Promosso

Gianluca SCAMACCA - Gioca mezz'ora e fa in tempo a timbrare una doppietta. Bomber caldissimo.

Bocciato

Gugliemo VICARIO - Prendere 5 gol tutti in una volta sola non può che gettare nello sconforto i suoi Fantallenatori.

