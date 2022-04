Probabili formazioni

GENOA (4-3-1-2): Sirigu; Hefti, Ostigard, Bani, Vasquez; Galdames, Badelj, Sturaro; Amiri; Ekuban, Destro. All. Blessin

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Cambiaso, Czyborra, Rovella, Vanheusden

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Altare, Goldaniga, Carboni; Bellanova, Deiola, Grassi, Marin, Dalbert; Keita, Joao Pedro. All. Mazzarri

Squalificati: Lovato

Indisponibili: Nandez, Obert, Strootman

Genoa-Cagliari, dove vederla in tv e streaming

La sfida Genoa-Cagliari verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Il Genoa ha vinto in tutte le ultime quattro sfide con il Cagliari in Serie A (e in tre di queste non ha subito gol): si tratta già di una striscia record per i liguri contro i sardi nel massimo campionato; in generale il Grifone ha raccolto due delle ultime tre vittorie in Serie A (inclusa una delle sole due in questo torneo) proprio contro il Cagliari.

Nelle ultime sei gare interne di Serie A contro il Cagliari, il Genoa ha raccolto cinque vittorie e un pareggio: l’ultimo successo sardo al Ferraris contro il Grifone risale al 19 aprile 2014 (1-2 con le reti di De Maio, Sau e Ibarbo).

Il Cagliari ha già battuto la Sampdoria al Ferraris in questa Serie A: è dal campionato 2010/11 (con Donadoni in panchina) che la formazione sarda non vince entrambe le trasferte a Genova in uno stesso torneo.

Pur contando tre sconfitte nelle ultime tre giornate, Alexander Blessin è l’allenatore del Genoa che in questo campionato ha mantenuto la media punti più alta (0.91 a match, con 10 punti in 11 giornate): da quando lui è alla guida del Grifone, ben sei squadre di Serie A hanno collezionato meno punti dei liguri.

Con la vittoria contro il Sassuolo, il Cagliari è arrivato a quota 18 punti in questo girone di ritorno di Serie A (5V, 3N, 6P): considerando la classifica del 2022, la squadra sarda sarebbe in undicesima posizione, a +9 sulla zona retrocessione.

Il Genoa non ha mai vinto in questo campionato contro una squadra che iniziava la giornata in una delle ultime quattro posizioni della classifica e in queste sfide ha sempre subito gol (3N, 2P).

Sfida tra due delle tre squadre che hanno segnato meno gol nei primi tempi di questo campionato: sei il Genoa, 10 il Cagliari (come il Bologna); i sardi, però, hanno messo a referto quattro degli ultimi cinque gol in A nelle prime frazioni di gioco.

Contro nessuna squadra Mattia Destro ha segnato più gol in Serie A che contro il Cagliari: otto reti in 10 sfide ai sardi (ne ha segnate otto, ma in 13 gare, anche al Chievo Verona), tra cui una in ognuna delle ultime quattro gare giocate in campionato contro questa avversaria.

Solamente Lorenzo Pellegrini, Antonio Candreva e Mattia Zaccagni hanno segnato più gol di Alessandro Deiola (quattro) tra i centrocampisti italiani in questa Serie A, ma se consideriamo le gare in trasferta solo Pellegrini (cinque) ha segnato di più tra i centrocampisti italiani del giocatore del Cagliari (tre).

Il giocatore del Genoa Kelvin Yeboah è l’attaccante che conta più presenze (12) nel 2022 in Serie A senza mai essere andato a segno: per lui 610 minuti in campo, solo nove conclusioni e nessuna rete.

