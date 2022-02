Probabili formazioni

GENOA (4-3-3): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Ostigard, Cambiaso; Sturaro, Badelj, Rovella; Gudmundsson, Destro, Ekuban. All. Blessin

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bani, Criscito, Piccoli, Vanheusden

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. S. Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Brazao, Correa, Gosens

Dove vedere Genoa-Inter in tv e streaming

La sfida Genoa-Inter verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22, e su Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre).

Statistiche Opta

L'Inter ha vinto tutte le ultime sette partite di Serie A contro il Genoa con un punteggio complessivo di 25-0 - solamente in tre occasioni nella storia della Serie A una squadra ha vinto più gare consecutive, senza mai subire gol, contro una singola avversaria: Napoli v Como (otto nel 1984), Juventus v Piacenza (nove nel 2003) e Juventus v Palermo (nove nel 2016).

L'Inter ha segnato 25 gol consecutivi senza incassarne alcuno contro il Genoa in Serie A: l'unica serie di questo tipo più lunga nella storia della competizione è di 26, sempre dell'Inter, contro la Reggina (terminata nel 2008).

Nelle ultime 13 partite di Serie A tra Genoa e Inter giocate al Ferraris, c'è stato un solo pareggio, 0-0 nel maggio 2013 - completano il parziale cinque successi rossoblu e sette nerazzurri (inclusi i tre più recenti).

Alexander Blessin potrebbe diventare il secondo allenatore nell'era dei tre punti a vittoria a pareggiare tutte le sue prime cinque partite in assoluto in Serie A (dopo Sinisa Mihajlovic nel 2008) - più in generale il Genoa non impatta cinque gare consecutive nella massima serie dal maggio 1993.

Dopo la sconfitta per 0-2 nell'ultimo turno di campionato, l'Inter potrebbe restare a secco di gol per due partite di fila in campionato per la prima volta da febbraio 2019: tre in quella striscia, iniziata proprio contro il Sassuolo.

L'Inter ha raccolto un solo punto nelle ultime tre gare di campionato (1N, 2P): risale al febbraio 2018 l'ultima occasione in cui i nerazzurri non hanno trovato il successo per più partite consecutive in Serie A (otto in quel caso).

Da una parte l'Inter è la squadra che ha segnato più reti di testa nel campionato in corso (14), dall'altra il Genoa quella che ne ha incassate di più con questo fondamentale (13, inclusa la più recente contro il Venezia).

Con un gol, Mattia Destro raggiungerà la doppia cifra di marcatura per la quinta volta in una singola stagione di Serie A, ma per la prima volta in carriera ci riuscirà in due edizioni consecutive (11 lo scorso anno) - l'attaccante del Genoa ha realizzato solo un gol in 12 sfide contro l'Inter in Serie A (nel 2016 con il Bologna): tra le formazioni affrontate più di 10 volte nella competizione, solo contro la Juventus (zero) ne ha segnati meno.

Nonostante abbia vinto tutte le quattro sfide di Serie A giocate contro il Genoa, Lautaro Martínez non ha mai segnato in 302 minuti di campionato giocati contro i rossoblu – l’attaccante dell’Inter non va a segno da sette presenze di campionato, sua striscia senza reti più lunga nella competizione al pari di quella tra aprile e agosto 2019.

Il Genoa è una delle due squadre, al pari dell'Hoffenheim, contro cui Edin Dzeko ha preso parte a più reti nei maggiori cinque campionati europei: l'attaccante dell'Inter conta quattro reti e sei assist in 10 incontri di Serie A contro il Grifone (inclusi tre gol e tre passaggi vincenti nelle quattro più recenti).

