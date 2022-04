Probabili formazioni

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Østigard, Vasquez; Sturaro, Badelj; Melegoni, Amiri, Portanova; Destro. All. Blessin

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bani, Cambiaso, Czyborra, Rovella, Vanheusden

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Radu

Dove vedere Genoa-Lazio in tv e streaming

La sfida Genoa-Lazio verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22, e su Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre).

Statistiche Opta

La Lazio ha vinto in quattro delle ultime cinque partite di campionato contro il Genoa (1N), segnando ben 15 gol in questo parziale (tre di media a match): dalla stagione 2019/20 ad oggi solamente contro Cagliari (16) e Fiorentina (15), la Lazio ha collezionato più punti in Serie A che contro il Genoa (13).

Nelle ultime cinque sfide al Ferraris tra Genoa e Lazio in Serie A, entrambe le squadre sono sempre andate a segno e non si è mai ripetuto lo stesso risultato due volte di seguito (nell’ultima 1-1 il 3 gennaio 2021).

Il Genoa in casa è imbattuto da cinque partite di campionato (1V, 4N) e in questo parziale ha collezionato ben quattro clean sheet: in generale nessuna formazione ha chiuso più partite interne con la porta inviolata rispetto ai liguri in Serie A da inizio 2022.

Lontano dallo stadio Olimpico, la Lazio è imbattuta da quattro partite di campionato (3V, 1N) e potrebbe arrivare a una striscia di cinque gare consecutive senza sconfitte per la prima volta da febbraio 2020 (ne collezionò otto in quel caso, escludendo anche in quel conto il derby giocato in trasferta con la Roma).

Considerando il solo girone di ritorno di questa Serie A, la Lazio sarebbe quinta in classifica con 21 punti, a meno uno dalla Roma quarta; il Genoa sarebbe virtualmente “salvo” con 11 punti, quattro in più della terz’ultima.

Anche contro il Sassuolo, la Lazio ha trovato gol sugli sviluppi di calcio di punizione indiretto: in questa classifica nel campionato in corso sono ben cinque le reti dei biancocelesti da questa situazione di gioco, meno solo rispetto al Napoli (sette).

Da quando è arrivato Alexander Blessin, il Genoa è, al pari dell’Atalanta, una delle due formazioni che hanno recuperato più possessi nell’ultimo terzo di campo avversario in Serie A (68) e terza per contrasti vinti (98, dietro solo a Milan e Roma).

Mattia Destro ha segnato sei gol contro la Lazio in Serie A (quattro in gare casalinghe, con tre maglie diverse): tra le squadre attualmente nel massimo campionato, solo contro il Cagliari (otto) ha messo a referto più reti – l’attaccante, a quota nove reti in classifica marcatori, potrebbe diventare il primo giocatore del Genoa ad andare in doppia cifra in almeno due campionati di Serie A consecutivi da Tomas Skuhravy (che è arrivato a tre tra il 1990/91 e il 1992/93).

Ciro Immobile – cinque gol in 33 presenze nel Genoa in Serie A nel 2012/13 - è a quota 176 gol nel massimo campionato italiano, a meno due Giampiero Boniperti in 14ª posizione nella classifica all time dei marcatori di Serie A; per l’attaccante della Lazio ben 11 gol in 13 sfide nella competizione contro il Grifone, tra cui uno in ognuna delle ultime quattro.

Sergej Milinkovic-Savic (a quota nove gol e nove assist finora) potrebbe diventare il terzo centrocampista della Lazio nell’era dei tre punti a vittoria ad andare in doppia cifra di reti per almeno due distinti campionati di Serie A dopo Hernanes e Antonio Candreva (il serbo ci era già riuscito nel 2017/18, 12 reti in quel caso).

