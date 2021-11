Genoa-Roma, match valido per la 13a giornata di Serie A, si giocherà allo stadio Ferraris di Genova, domenica 21 novembre alle ore 20.45.

Probabili formazioni

Ad

Genoa (4-3-3): Marchetti; Ghiglione, Biraschi, Vasquez, Cambiaso; Rovella, Badelj, Behrami; Ekuban, Bianchi, Pandev. All. Shevchenko

Serie A Nuova era Genoa: cessione siglata, Zangrillo presidente 15/11/2021 A 15:51

Indisponibili: Cassata, Bani, Vanheusden, Maksimovic, Hernani, Fares, Destro, Sirigu, Caicedo, Criscito

Squalificati:

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, El Shaarawy; Mkhitaryan; Shomurodov, Abraham. All. Mourinho

Indisponibili: Kumbulla, Pellegrini, Zaniolo, Calafiori, Spinazzola, Smalling, Vina

Squalificati:

Dove vedere Genoa-Roma in tv e streaming

La sfida Genoa-Roma verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

L'ultimo successo del Genoa contro la Roma in Serie A risale al maggio 2014 (1-0 con Gasperini in panchina e rete decisiva del greco Fetfatzidis): da allora tre pareggi e ben 11 successi giallorossi.

La Roma non ha perso nessuna delle ultime 14 sfide di Serie A contro il Genoa (11V, 3N): tra le squadre attualmente in Serie A, contro nessuna i giallorossi hanno una striscia aperta di imbattibilità più lunga.

Cinque successi giallorossi e due pareggi nelle ultime sette sfide al Ferraris in campionato tra Genoa e Roma: tra le squadre sempre presenti in Serie A dalla stagione 2014/15 ad oggi, infatti, quella ligure è l’unica contro cui i capitolini sono sempre rimasti imbattuti in trasferta.

Il Genoa è sia la squadra che da più tempo aspetta la vittoria in questa Serie A (nove partite, con sei pareggi e tre sconfitte), che la formazione ad aver collezionato più pareggi finora in questo campionato (sei, tra cui tutte le ultime tre gare giocate).

Due sconfitte consecutive per la Roma in Serie A (non arriva a tre da luglio 2020); José Mourinho, invece, non aveva mai perso due partite di fila da allenatore nel massimo campionato italiano, mentre considerando i maggiori cinque tornei europei era arrivato a tre ko consecutivi a febbraio alla guida del Tottenham.

Andriy Shevchenko torna nel campionato di Serie A 4572 giorni dopo l’ultima partita da giocatore (16 maggio 2009, Udinese-Milan 2-1): in match casalinghi non ha mai perso nel massimo campionato contro la Roma (tre vittorie e tre pareggi in sei sfide da giocatore) e ha segnato quattro gol nelle ultime quattro partite giocate contro i giallorossi in A.

José Mourinho è stato allenatore di Andriy Shevchenko al Chelsea: per l’ucraino quattro gol in 31 partite in Premier League con il club inglese allenato dal portoghese tra il 2006 e il 2007.

Solo la Salernitana (nessun gol) ha segnato meno reti di Roma (uno) e Genoa (due) nella prima mezz’ora di gioco di questa Serie A; i liguri in questo parziale hanno incassato sette gol (solo Sampdoria, nove, e Cagliari, otto, hanno fatto peggio finora).

La prossima sarà la presenza numero 250 in campionato (tra A e B) con la maglia del Genoa per Domenico Criscito; il difensore è a quota 49 gol in carriera con i club in generale (499 presenze totali) ed è il giocatore che ha trasformato più calci di rigore in stagione nei maggiori cinque tornei europei (cinque su cinque tentativi).

Il giocatore della Roma Tammy Abraham potrebbe diventare solo il secondo giocatore inglese a trovare il gol allo stadio Luigi Ferraris in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, dopo David Platt (la rete più recente nel maggio 1995, quando vestiva la maglia della Sampdoria).

Fantacalcio: i consigli per la 13a giornata di Serie A

Serie A Tapiro d'Oro per Mourinho: lui rifiuta e se ne va 10/11/2021 A 18:10