Molto interessante la classifica stilata dal CIES che riguarda la graduatoria dei club che hanno speso di più per operazioni di trasferimento dal 2012 a oggi: in testa troviamo il Manchester United, con un saldo negativo di oltre un miliardo di euro, a seguire Manchester City e Paris Saint Germain. Chiudono la top 5 Barcellona e Arsenal, le italiane a seguire.

La Juventus è la prima delle rappresentanti della Serie A con un saldo negativo di -561 milioni di euro, mentre il Milan è settimo con 432 di spese nette per trasferimenti. In classifica troviamo anche l'Inter, che occupa l'11° posto con 385 milioni di euro di spese.

In generale sono le squadre inglesi a "farla da padrone" in questa speciale classifica: sono 14 i club che rappresentano la Premier League, con 14 rappresentanti nei primi 20 posti. La squadra più virtuosa del decennio preso in considerazione risulta invece il Lille, forte di un saldo positivo di 349 milioni di euro. Genoa, Udinese e Atalanta.

La classifica delle più spendaccione negli ultimi 10 anni:

1. Manchester United: -1,075 miliardi di euro

2. Manchester City: -984 milioni di euro

3. Paris Saint Germain: -941 milioni di euro

4. Barcellona: -650 milioni di euro

5. Arsenal: -583 milioni di euro

6. Juventus: -561 milioni di euro

7. Milan: -432 milioni di euro

8. Everton: -429 milioni di euro

9. Aston Villa: -424 milioni di euro

10. Chelsea: -413 milioni di euro

11. Inter: -385 milioni di euro

12. West Ham United: -374 milioni di euro

13. Bayern Monaco: -363 milioni di euro

14. Liverpool: -347 milioni di euro

15. Newcastle: -339 milioni di euro

