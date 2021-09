L'Atalanta di Gian Piero Gasperini è attesa sabato alle 18 a San Siro dall'Inter per una sfida che si preannuncia spettacolare. Ecco le parole dell'allenatore della Dea nella consueta conferenza stampa della vigilia:

"Li affronteremo con le nostre qualità. L'Inter ha fatto parecchi gol anche su palla inattiva, non possiamo togliere le qualità all'Inter. Dobbiamo cercare di limitarli e dobbiamo metterci del nostro, altrimenti rischiamo di subire".

Sulla corsa Scudetto

"Abbiamo giocato solo cinque giornate, ma il valore delle squadre è già ben definito. Inter, Milan e Napoli hanno sicuramente qualcosa in più. Inutile che continuiamo a guardare allo Scudetto. Fiorentina e Torino secondo me sono nella stessa fascia nostra. È chiaro che cercheremo di migliorarci sperando che qualcuno possa inciampare. Anche la Juventus, partita male, sarà destinata a risalire. Non dobbiamo guardare questa cosa della classifica, la guarderemo più avanti. Sarà un campionato durissimo per tutte le squadre, quelle che erano distanziate gli anni scorsi si sono rafforzate tutte. Dobbiamo recuperare umiltà e dobbiamo pensare partita dopo partita, questo è un campionato nuovo rispetto a quello che si è chiuso qualche mese fa. Domani andiamo ad affrontare una squadra forte, sono partiti bene nonostante le cessioni".

Sull'Inter

"Lukaku era un riferimento, lavoravano un po' meno sulla costruzione del gioco e sul disimpegno, ma con facilità portavano il gioco dalla sua parte. L'Inter dell'anno scorso è stata straordinaria, hanno fatto 10-11 vittorie di fila. Tutti pensavano che l'assenza di Lukaku avrebbe influenzato in negativo, ma coralmente stanno trovando degli equilibri diversi. Vincere a Firenze è un grande segnale".

Su Muriel e Pessina

"Domani non ci sarà. Speriamo di poterlo portare in panchina per la partita contro lo Young Boys. Siamo abbastanza fiduciosi che possa essere disponibile con il Milan. L'unico problema riguarda Pessina. Speriamo di poterlo recuperare, è una contusione sul collo del piede. È una contusione che può essere riassorbita in 24 ore. Spero che possiamo recuperarlo a breve".

Su Zapata

"Duvan è un ragazzo splendido. Siamo professionisti, sappiamo che ci possono essere interessamenti di altre squadre, ma da lì a concretizzarsi ci sono altre situazioni da valutare. Lui non è mai stato indolente, è sempre stato legato a questa squadra. Si è visto l'impegno con cui ha affrontato l'inizio di campionato, con quale determinazione. Nel mercato ogni giocatore è stato trattato. Si fanno tante chiacchiere, poi le cose concrete sono quelle che si sono verificate".

Gasperini: "Dalla Champions abbiamo sempre imparato"

