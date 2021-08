Inter-Genoa, partita valida per la prima giornata di Serie A, andrá in scena allo stadio San Siro di Milano sabato 21 agosto alle ore 18.30.

Probabili formazioni

INTER (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Çalhanoglu, Perisic; Sensi; Dzeko. All. S. Inzaghi

Premier League Lukaku: "All'Inter Conte mi ha mostrato cosa serve per vincere" 4 ORE FA

Squalificati: Lautaro Martinez

Indisponibili: Brazão, Gagliardini, Sanchez

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vanheusden, Criscito; Sabelli, Hernani, Badelj, Rovella, Cambiaso; Destro, Pandev. All. Ballardini

Squalificati: Bani, Behrami

Indisponibili:

Inter-Genoa, dove vederla in tv e streaming

La sfida Inter-Genoa verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

L’Inter è reduce da sei vittorie di fila contro il Genoa in Serie A, con un punteggio complessivo di 21-0; solo contro una squadra i nerazzurri hanno evitato di subire gol per almeno sette gare di fila nella massima serie, la Reggina - serie arrivata a 11 nel 2008.

Il Genoa è a secco di gol da sei sfide consecutive contro l’Inter nel massimo campionato, la serie più lunga senza segnare per il Grifone contro una singola squadra nella sua storia in Serie A; l’ultima rete rossoblù contro i nerazzurri nella competizione risale al febbraio 2018, con Goran Pandev (2-0).

L’Inter ha pareggiato solo una delle ultime 10 gare all’esordio stagionale di Serie A: 0-0 nel 2014 contro il Torino (6V, 3P), dopo che aveva concluso in parità tutte le quattro precedenti.

L’Inter è imbattuta da ben 17 partite quando ha effettuato il suo match d’esordio stagionale in casa in Serie A (14V, 3N), l’ultima sconfitta nella gara d’esordio al Meazza in campionato per i nerazzurri risale al 1987 (0-2 contro il Pescara).

Il Genoa è rimasto imbattuto nelle ultime cinque partite all’esordio stagionale di Serie A, alternando una vittoria a un pareggio (3V, 2N): successo per 4-1 in quella più recente contro il Crotone nel 2020.

L’Inter ha vinto le ultime 16 partite interne di campionato, solo tre squadre nella storia della Serie A hanno infilato una striscia di successi casalinghi più lunga: il Torino nel 1948 (21), il Milan nel 1950 (19) e la Juventus nel 2014 (25) e nel 2017 (33).

Il Genoa ha vinto le ultime due trasferte di campionato senza subire gol, solo una volta nella sua storia in Serie A ha ottenuto tre successi di fila fuori casa senza incassare alcuna rete: nel gennaio 2009 con Gian Piero Gasperini alla guida.

Sabato 21 agosto 2021, l’Inter tornerà a disputare un match da campione d’Italia in carica per la prima volta dopo 3744 giorni, ovvero dal 22/05/2011 in Inter-Catania 3-1 (con Leonardo alla guida).

La prossima sarà la 200ª presenza in Serie A per Edin Dzeko: il nuovo acquisto dell'Inter ha messo lo zampino in otto gol contro il Genoa nella competizione (tre reti, cinque assist), contro nessun'altra squadra ne conta di più.

Il nuovo acquisto del Genoa Hernani ha preso parte a due reti nelle ultime due sfide contro l'Inter in Serie A: un assist al Meazza nell'ottobre 2020 e un gol al Tardini lo scorso marzo.

Fantacalcio: i consigli per la 1a giornata di Serie A

Calciomercato 2020-2021 Lautaro-Inter: rinnovo vicino; Locatelli-Juve, è ufficiale IERI A 18:09