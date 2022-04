Simone Inzaghi al termine dell'incontro ai microfoni di Dazn. L'Inter ha battuto la Roma con un netto 3-1 e compiuto un passo molto importante nella lotta scudetto, superando il Milan in classifica in attesa della risposta dei rivali. Si tratta della quarta vittoria di fila in campionato per i nerazzurri, che hanno cambiato marcia con il successo sulla Juventus a Torino e ora sono lanciati verso il possibile bis. Di questo e della partita, ha parlato l'allenatoreal termine dell'incontro ai microfoni di Dazn.

Inzaghi: "Arbitri? Gli episodi alla fine si compensano"

"Mi soddisfa la concentrazione, temevo molto questa partita e veniva tre giorni dopo il derby dove avevamo speso tanto. Bisognava mettere in campo una prestazione di valore e i ragazzi sono stati bravissimi. Lautaro aveva bisogno dei gol, non è mai stato un problema anche quando non ne ha fatti. Si è sempre allenato nel migliore dei modi, adesso sta benissimo e lo sfruttiamo. Loro ci venivamo a prendere alti, è una squadra che non perdeva da dodici partite e sono stati bravissimi i ragazzi facendo una grandissima partita. È un punto di partenza, dobbiamo inseguire. Ora c'è finalmente questo recupero con il Bologna da preparare nel migliore dei modi".

"Questa partita vale un pezzo di Scudetto? Io penso che ci trovo una vittoria importantissima. È un momento intenso, dovremmo essere bravi a gestire forze ed energie mentali con diverse partite ravvicinate, vogliamo giocarcele a petto in fuori. Le ultime partite sono un grande segnale. La svolta a Torino? Ci serviva una vittoria in quel momento importante contro la Juventus, eravamo in un momento dove non venivamo i risultati perché se vai a vedere i dati creavamo come sempre. Avevamo bisogno di una vittoria del genere, adesso ne abbiamo fatte altre quattro ma purtroppo non bastano. Abbiamo fatto una grande gara contro un avversario in salute. Cosa mi ha detto Mourinho alla fine? Ci siamo fatti i complimenti, è stato un piacere parlare di calcio con una persona speciale come lui".

