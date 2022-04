La vittoria nel Derby contro il Milan in Coppa Italia ha dato carica alla truppa di Simone Inzaghi: "Il Derby ci ha dato tanta convinzione: abbiamo fatto un'ottima gara, che ci ha dato la possibilità di raggiungere un'altra finale. In un momento abbiamo raccolto meno di quanto potevamo, ora siamo tutte lì. Abbiamo tante partite ravvicinate, dovremo essere bravi a stare tranquilli e sereni, e preparare la partita successiva. Tutte le squadre ci possono creare difficoltà" ha dato carica alla truppa di ora l'Inter affronta la Roma con tante sicurezze in più.

Roma

"Per noi è una finale. Affrontiamo una delle squadre più forti del campionato, è in un ottimo momento, hanno un grande allenatore. La affronteremo con attenzione, sapendo che è una partita molto importante".

Manca solo Vidal

"Correa ha giocato bene, così come gli altri. Valuteremo tutti, credo siano tutti disponibili tranne Vidal (distorsione). Sabato deciderò la formazione".

Settimana decisiva

"Questa settimana, con tre impegni - Roma, Bologna, Udine - è importantissima: quest'anno arriveremo a 53-54 partite, ci aspettano sei finali da qui alla fine. Juventus-Inter? No, non è stata decisiva. I ragazzi lavorano da luglio molto bene, ma la strada è ancora lunga. L'auspicio è di avere tutti a disposizione per poter scegliere nelle prossime partite".

Turnover a centrocampo

"Ho la fortuna di avere Gagliardini e Vecino, che si stanno allenando perfettamente e ci daranno una grande mano; Vidal ha fatto tante partite, purtroppo sul 3-0 ci ha lasciato una caviglia, speriamo possa rientrare. "

Arbitri

"Abbiamo una delle classi arbitrali migliore d'Europa; possono sbagliare anche gli arbitri, così come allenatori e calciatori. Alla fine dell'anno gli episodi si pareggiano".

Gosens-Perisic

"Ho la fortuna di allenare sia Gosens che Perisic. Sono due grandissimi calciatori e stanno molto bene. Li ho già fatti giocare contemporaneamente con il Verona negli ultimi 20'. Potrei anche mettere Perisic a destra ma ho Dumfries e Darmian che stanno facendo un grande campionato. Sono felice di avere scelte e poter scegliere perché stanno bene. E' una grandissima fortuna".

