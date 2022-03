Probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Sanchez, Lautaro. All. S. Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

SALERNITANA (4-2-3-1): Sepe; Mazzocchi, Fazio, Dragusin, Ranieri; L. Coulibaly, Radovanovic; Verdi, Kastanos, Perotti; Djuric. All. Nicola

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Gyomber, Ribéry, Schiavone, Strandberg

Dove vedere Inter-Salernitana in tv e streaming

La sfida Inter-Salernitana verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22, e su Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre).

Statistiche Opta

Inter e Salernitana non hanno mai pareggiato in Serie A: in cinque precedenti tre successi nerazzurri (incluso il 5-0 della gara d’andata) e due granata.

L’Inter ha vinto con il punteggio 2-1 entrambi i precedenti interni contro la Salernitana in campionato, il più recente di questi il 29 novembre 1998 (Diego Simeone e Javier Zanetti hanno risposto al vantaggio iniziale di David Di Michele).

L’Inter è la squadra che ha vinto più gare in percentuale contro avversarie attualmente nella metà bassa della classifica in questa Serie A (83%, 10 su 12) oltre a essere l’unica imbattuta contro queste formazioni.

La Salernitana ha pareggiato tutte le ultime quattro gare di campionato, già un record per i campani in Serie A; l’ultima formazione neopromossa che ha registrato più “X” consecutive nella competizione è stata il Parma, tra aprile e maggio 2019 (cinque).

L’Inter ha perso le ultime due gare casalinghe in campionato (contro Milan e Sassuolo): l’ultima volta che non ha trovato il successo in tre incontri interni consecutivi in Serie A è stata nell’aprile 2019 (quattro, contro Lazio, Atalanta, Roma e Juventus), mentre non registra tre KO di fila in partite domestiche da aprile 2013 (Bologna, Juventus e Atalanta con Stramaccioni in panchina).

La Salernitana ha subito gol in tutte le sue 12 trasferte di questo campionato: solo tra settembre 1998 e marzo 1999 ha concesso reti in più partite esterne di fila nel corso di una stagione di Serie A (13).

L’Inter non ha segnato in quattro partite di fila in tutte le competizioni per la prima volta dal periodo tra il 5 e il 26 febbraio 2012 (con Claudio Ranieri alla guida). A partire dal 1929/30 solo tre volte i nerazzurri non hanno trovato la rete in cinque match consecutivi considerando tutte le competizioni: nel febbraio 2012, tra febbraio e marzo 1999, tra marzo e aprile 1975.

Nel 2022 la Salernitana (nove) ha realizzato più reti in Serie A dell’Inter (sei), dopo che nella prima parte del campionato i nerazzurri avevano messo a segno 38 gol in più rispetto ai granata (49 contro 11); in particolare, nel girone di ritorno nessuna formazione ha segnato meno reti con i propri attaccanti rispetto alla squadra lombarda (due, come l’Atalanta).

Lautaro Martínez è l’attaccante che ha recuperato più possessi nella trequarti avversaria nel corso di questo campionato (24); l’ultima rete in Serie A del giocatore dell’Inter risale allo scorso dicembre, proprio contro la Salernitana, otto partite fa: è il suo digiuno di gol più lungo in assoluto nella competizione.

Milan Djuric è stato coinvolto in tre gol nelle sue ultime cinque presenze in Serie A (due reti e un assist); l’attaccante della Salernitana (così come Federico Bonazzoli) può diventare il terzo giocatore di una squadra neopromossa capace di andare a segno contro Milan e Inter in un singolo girone di ritorno in campionato dall’inizio dello scorso decennio, dopo Valeri Bojinov (nel 2009/2010 con il Parma) e Marco Mancosu (nel 2019/2020 con il Lecce).

