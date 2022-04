Probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Dzeko. All. S. Inzaghi

Squalificati: Lautaro

Indisponibili: nessuno

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Dawidowicz, Lasagna, Pandur

Inter-Verona, dove vederla in tv e streaming

La sfida Inter-Verona verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Il Verona è la squadra che l’Inter ha affrontato più volte senza mai perdere in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (21 gare, con 17 vittorie e quattro pareggi) – l’ultimo successo veneto contro i nerazzurri nel massimo torneo è infatti datato 9 febbraio 1992, 1-0 al Bentegodi con il gol di Ezio Rossi.

Il Verona non ha mai vinto nelle 30 partite di Serie A giocate fuori casa contro l’Inter (11 pareggi, 19 sconfitte) e in 22 di queste non è riuscito a fare gol – solo contro la Juventus (31) l’Hellas ha disputato più partite in trasferta nel massimo torneo senza mai vincere rispetto alle 30 con i nerazzurri.

Inter e Verona si sono incontrate sei volte di sabato in Serie A: sei vittorie nerazzurre, l’ultima delle quali per 2-1 il 9 novembre 2019 (Verre, Vecino e Barella i marcatori).

L’Inter, che ha battuto la Juventus all’Allianz Stadium nell’ultimo match di campionato, non ha ancora ottenuto due successi consecutivi in Serie A nel 2022.

Dopo il successo per 1-0 contro il Genoa nel posticipo del lunedì, il Verona potrebbe tenere la porta inviolata in due incontri consecutivi di Serie A per la prima volta dal settembre 2020 (0-0 v Roma sul campo, poi diventato 3-0 a tavolino per i gialloblu e 1-0 v Udinese).

Questa sfida vedrà affrontarsi la squadra che ha recuperato più punti da situazioni di svantaggio in questa Serie A (19 per l'Inter) e quella che ne ha persi di più una volta sopra nel punteggio (22 il Verona).

L’Inter ha 11 punti in meno (63 vs 74) rispetto alle prime 30 partite giocate nello scorso campionato, pur avendo collezionato un clean sheet in più (13 vs 12) e pur avendo subito meno gol (24 vs 27).

Hakan Calhanoglu – in gol in due delle tre partite giocate al Meazza contro il Verona in Serie A – ha partecipato attivamente a 15 gol (sette reti, otto assist) in questo campionato; tra i centrocampisti soltanto Sergej Milinkovic-Savic (18) ha fatto meglio.

Due dei quattro gol segnati da Joaquín Correa con la maglia dell’Inter in Serie A sono arrivati nel match d’andata contro il Verona: l’argentino in tutti gli ultimi quattro match di massimo campionato in cui è andato a bersaglio, ha anche poi segnato il secondo gol (quattro doppiette di fila).

Due dei tre gol segnati da Ivan Ilic in Serie A (incluso l’unico in questo campionato) sono stati messi a referto contro l’Inter; per lui contro i nerazzurri anche il primo centro in assoluto in Serie A, il 23 dicembre 2020 in Verona-Inter 1-2.

